دراسة تكشف انتشار سلالة شديدة المقاومة من “الكلبسيلا الرئوية” خارج مشافي الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية جديدة أن سلالة من بكتيريا الكلبسيلا الرئوية شديدة المقاومة بدأت تنتشر في أوساط المجتمع داخل الولايات المتحدة بعد أن كانت محصورة داخل المشافي فقط.



وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” العلمية، وأوردتها رويترز، وجود أنماط انتشار للبكتيريا على مستوى الولايات والمناطق الأمريكية، ما يشير إلى بؤر مجتمعية لم تُكتشف بعد.



وقالت ميجان ستاروليس من شركة كويست التي تم جمع العينات عبر مكاتبها في بيان: “البكتيريا شديدة المقاومة للمضادات الحيوية ظلت لفترة طويلة تعدّ في المقام الأول مشكلة تقتصر على المستشفيات، لكن هذه الدراسة تكشف عن تحول خطير”، مضيفةً:

“إن هذه البكتيريا تنتشر وتسبب عدوى شائعة مقاومة للمضادات الحيوية الموصى بها لعلاجها”.

وذكر الباحثون أن السبب الرئيسي يعود إلى جين يعرف باسم سي.تي.إكس-إم-15، الذي يمنح البكتيريا ليس فقط خصائص مقاومة للمضادات الحيوية، بل يعزز أيضاً قدرتها على تحمل الإجهاد والتعرض للمعادن.

وقالت ستاروليس: “توفر هذه الدراسة الخريطة الجينية اللازمة للبدء بتطوير لقاحات أو علاجات أخرى للمرضى المعرضين للخطر”.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكلبسيلا الرئوية تتسبب بنحو 600 ألف وفاة سنوياً حول العالم، وهي من أبرز مسببات الالتهاب الرئوي المكتسب داخل المستشفيات في الولايات المتحدة.