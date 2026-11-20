بكين-سانا
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، مشيراً إلى اتفاقه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على وضع خطة عمل لبناء علاقة بنّاءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
ونقلت وكالة شينخوا عن شي اليوم الخميس، تأكيده أهمية تعزيز التواصل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، ومعالجة شواغل الجانبين وتحقيق المنفعة المتبادلة، داعياً إلى زيادة التنسيق للحد من مخاطر السلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وضمان بقائه تحت السيطرة البشرية.
تغليب الحوار والتفاوض في حل الخلافات
وفي القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا، اليوم في مدينة شنتشن جنوبي الصين، أكد القادة ضرورة تغليب الحوار والتفاوض في حل الخلافات، ومراعاة الشواغل الأمنية المشروعة للدول، مشددين على مسؤوليتهم المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
وقال الرئيس الصيني، في تصريحات أعقبت القمة، إن اللقاء كان “إيجابياً وبنّاءً ومثمراً”، وإن الدول الثلاث تتشارك الرؤية بشأن حماية السلام العالمي، مبيناً أن القادة اتفقوا على ضرورة أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لكل دولة على محمل الجد، وأن الحوار والتفاوض يمثلان الخيار الصحيح لحل الخلافات.
وأضاف شي: “ما دام الحوار لا يتوقف والباب لا يُغلق، فهناك أمل في تحقيق السلام”.
ترامب: القمة حدث تاريخي
من جهته، قال الرئيس الأمريكي: إن الصين وروسيا والولايات المتحدة، بوصفها قوى نووية، تتحمل مسؤولية خاصة ومهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، واصفاً القمة بأنها حدث تاريخي يحظى باهتمام العالم.
وشدد ترامب على ضرورة عمل الدول الثلاث معاً لمنع الانتشار النووي وتجنب العواقب الكارثية التي قد تترتب على استخدام الأسلحة النووية، مؤكداً أهمية الحوار في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق السلام.
بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون في الأمن والطاقة والتجارة
بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للعمل مع الصين والولايات المتحدة للإسهام في تحقيق السلام والأمن على الصعيد العالمي، وتعزيز التجارة الدولية الحرة والمفتوحة، وحماية أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتطوير التعاون الدولي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد بوتين أن حماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وصون السلم الدولي مسؤولية مشتركة بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن التعامل بصورة مناسبة مع القضايا الساخنة يخدم مصالحها المشتركة.
وعقب القمة الثلاثية، أصدرت الصين وروسيا والولايات المتحدة إعلاناً مشتركاً تحت مسمى “إعلان السلام”، أكدت فيه التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية.