بكين-سانا

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، مشيراً إلى اتفاقه ‏مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على وضع خطة عمل لبناء علاقة بنّاءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، وذلك خلال ‏لقاء جمعهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).‏

ونقلت وكالة شينخوا عن شي اليوم الخميس، تأكيده أهمية تعزيز التواصل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، ومعالجة ‏شواغل الجانبين وتحقيق المنفعة المتبادلة، داعياً إلى زيادة التنسيق للحد من مخاطر السلامة المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي، وضمان بقائه تحت السيطرة البشرية.‏

تغليب الحوار والتفاوض في حل الخلافات‏

وفي القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا، اليوم في مدينة شنتشن جنوبي الصين، أكد ‏القادة ضرورة تغليب الحوار والتفاوض في حل الخلافات، ومراعاة الشواغل الأمنية المشروعة للدول، مشددين على ‏مسؤوليتهم المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.‏

وقال الرئيس الصيني، في تصريحات أعقبت القمة، إن اللقاء كان “إيجابياً وبنّاءً ومثمراً”، وإن الدول الثلاث تتشارك ‏الرؤية بشأن حماية السلام العالمي، مبيناً أن القادة اتفقوا على ضرورة أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لكل دولة على ‏محمل الجد، وأن الحوار والتفاوض يمثلان الخيار الصحيح لحل الخلافات.‏

وأضاف شي: “ما دام الحوار لا يتوقف والباب لا يُغلق، فهناك أمل في تحقيق السلام”.‏

ترامب: القمة حدث تاريخي

من جهته، قال الرئيس الأمريكي: إن الصين وروسيا والولايات المتحدة، بوصفها قوى نووية، تتحمل مسؤولية خاصة ‏ومهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، واصفاً القمة بأنها حدث تاريخي يحظى باهتمام العالم.‏

وشدد ترامب على ضرورة عمل الدول الثلاث معاً لمنع الانتشار النووي وتجنب العواقب الكارثية التي قد تترتب على ‏استخدام الأسلحة النووية، مؤكداً أهمية الحوار في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق السلام.‏

بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون في الأمن والطاقة والتجارة

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للعمل مع الصين والولايات المتحدة للإسهام في تحقيق ‏السلام والأمن على الصعيد العالمي، وتعزيز التجارة الدولية الحرة والمفتوحة، وحماية أمن الطاقة والأمن الغذائي، ‏وتطوير التعاون الدولي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.‏

وأكد بوتين أن حماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وصون السلم الدولي مسؤولية مشتركة بين الدول الثلاث، لافتاً ‏إلى أن التعامل بصورة مناسبة مع القضايا الساخنة يخدم مصالحها المشتركة.‏

وعقب القمة الثلاثية، أصدرت الصين وروسيا والولايات المتحدة إعلاناً مشتركاً تحت مسمى “إعلان السلام”، أكدت فيه ‏التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية.‏

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