دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إغلاق رابط التسجيل التجريبي في السجل الوطني للضحايا، بعد انتهاء المرحلة ‏المخصصة لاختبار آلية جمع البيانات وتطويرها.‏

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين سبق لهم التسجيل غير ‏مطالبين بإعادة إرسال بياناتهم أو التسجيل مجدداً عند إطلاق الرابط الرسمي، مشيرة إلى أن البيانات المقدمة ستؤخذ ‏بعين الاعتبار، وستُستكمل إجراءات التحقق منها وفق المعايير المعتمدة.‏

ونوهت الهيئة بثقة الضحايا وذويهم وتعاونهم، مؤكدة أن حماية بياناتهم وخصوصيتهم تمثل أولوية في جميع مراحل ‏بناء السجل الوطني.‏

تحذير من الروابط غير الرسمية

حذرت الهيئة من التعامل مع أي روابط أو صفحات غير رسمية تدّعي فتح باب التسجيل في السجل الوطني للضحايا، ‏أو تطلب بيانات شخصية خارج القنوات المعتمدة، داعية إلى عدم فتح الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة البيانات ‏الشخصية من خلالها.

وشددت على أن رابط التسجيل الرسمي وأي تحديثات تتعلق به ستُنشر حصراً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها ‏الرسمية، مشيرة إلى إمكانية التحقق من صحة الإعلانات والروابط من خلال موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية ‏على فيسبوك.‏

الموقع الرسمي: ‏https://nctj.gov.sy/ar ‎

صفحة الهيئة على فيسبوك:‏

https://www.facebook.com/SyTransitionalJustice ‎



وكانت الهيئة أطلقت، يوم السبت الماضي، مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لبناء السجل الوطني ‏للضحايا، مع التركيز في هذه المرحلة على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة.‏