دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إغلاق رابط التسجيل التجريبي في السجل الوطني للضحايا، بعد انتهاء المرحلة المخصصة لاختبار آلية جمع البيانات وتطويرها.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين سبق لهم التسجيل غير مطالبين بإعادة إرسال بياناتهم أو التسجيل مجدداً عند إطلاق الرابط الرسمي، مشيرة إلى أن البيانات المقدمة ستؤخذ بعين الاعتبار، وستُستكمل إجراءات التحقق منها وفق المعايير المعتمدة.
ونوهت الهيئة بثقة الضحايا وذويهم وتعاونهم، مؤكدة أن حماية بياناتهم وخصوصيتهم تمثل أولوية في جميع مراحل بناء السجل الوطني.
تحذير من الروابط غير الرسمية
حذرت الهيئة من التعامل مع أي روابط أو صفحات غير رسمية تدّعي فتح باب التسجيل في السجل الوطني للضحايا، أو تطلب بيانات شخصية خارج القنوات المعتمدة، داعية إلى عدم فتح الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة البيانات الشخصية من خلالها.
وشددت على أن رابط التسجيل الرسمي وأي تحديثات تتعلق به ستُنشر حصراً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، مشيرة إلى إمكانية التحقق من صحة الإعلانات والروابط من خلال موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك.
الموقع الرسمي: https://nctj.gov.sy/ar
صفحة الهيئة على فيسبوك:
https://www.facebook.com/SyTransitionalJustice
وكانت الهيئة أطلقت، يوم السبت الماضي، مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لبناء السجل الوطني للضحايا، مع التركيز في هذه المرحلة على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة.