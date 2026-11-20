طرطوس-سانا



كشفت أعمال التنقيب الأثري الطارئ التي تنفذها دائرة آثار طرطوس في تل عمريت عن بقايا جدران لمنشآت معمارية، إلى جانب مجموعة من اللقى الأثرية والكسر الفخارية التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، ما يفتح المجال أمام فهم أوسع للتسلسل الحضاري في الموقع.



وأوضح رئيس دائرة آثار طرطوس عبد الحي محمد، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المكتشفات المعمارية تتمثل بأساسات جدران مشيدة من الحجر الكلسي والرملي وفق طريقة «الحبتين»، إضافة إلى العثور على إناء فخاري (إبريق) ضمن الطبقة الثانية، وجرن من الحجر البازلتي مع مدقّة، وجزء من سراج فخاري، فضلاً عن عدد من الكسر الفخارية والعظمية.

منهجية التنقيب وتوثيق اللقى

لفت محمد إلى أن أهمية هذه المكتشفات تكمن في مساهمتها في تأريخ الموقع وتقديم تصور أولي عن الطبقات والسويات الأثرية في التل، مشيراً إلى أن أعمال التنقيب تمت وفق منهجية علمية تعتمد إنشاء شبكة من المربعات الطبوغرافية تغطي كامل مساحة التل، وتحديد مواقع العمل ضمنها بدقة.



وبيّن أن جميع اللقى المكتشفة يتم تسجيلها أصولاً وتسليمها إلى أمانة متحف طرطوس، قبل إخضاعها لعمليات التوثيق بالرسم والتصوير والدراسة العلمية التفصيلية، تمهيداً لحفظها وعرضها ضمن خزائن مخصصة.

موقع أثري يوثق تعاقب الحضارات

أشار رئيس دائرة الآثار إلى أن أعمال التنقيب بدأت خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول الماضي واستمرت عشرين يوماً، مؤكداً أن تل عمريت يعد من أبرز التلال الأثرية في محافظة طرطوس، نظراً لمجاورته معالم عمريت الشهيرة، وفي مقدمتها المعبد والملعب الأثريان، ما يعزز أهمية الموقع التاريخية ويعكس تعاقب الحضارات التي استوطنت المنطقة.



وأوضح أن المكتشفات تخضع حالياً للدراسة الأثرية لتحديد تاريخها بدقة واستكمال توثيق دلالاتها العلمية، مشيراً إلى أن خطة دائرة آثار طرطوس للعام القادم تتضمن متابعة أعمال التنقيب في تل عمريت وعدد من المواقع الأثرية الأخرى في المحافظة.



وكانت المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية اكتشافات أثرية عدة، من بينها تمثال حجري يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد في منطقة القدموس، ولقى من العصر الهلنستي، إضافة إلى قطع نقدية وهياكل عظمية تعود إلى العهد البيزنطي في عمريت.



ويقع موقع عمريت الأثري على بعد نحو 7 كيلومترات جنوب مدينة طرطوس، وتعود جذوره إلى العصر الأموري في الألف الثالث قبل الميلاد، قبل أن يزدهر لاحقاً بوصفه إحدى المدن الفينيقية الرئيسية على الساحل السوري، وعُرف في العهد اليوناني باسم «ماراتوس». ويشتهر الموقع بمعبده الفينيقي المنحوت في الصخر، وملعبه الرياضي القديم الممتد بطول 230 متراً، إلى جانب مدافنه البرجية وتله الأثري الذي يوثق تعاقب الحضارات الكنعانية والفينيقية والفارسية والهلنستية والبيزنطية على المنطقة.