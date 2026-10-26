هل يؤدي الماء دوراً في تجمع البروتينات المرتبطة بالزهايمر؟

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور لجزيئات الماء في تجمع بروتين «تاو» في الدماغ، وهو أحد البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يوفر فهماً أعمق للآليات الجزيئية التي تسهم في تكوّن التجمعات البروتينية الضارة وانتشارها بين الخلايا العصبية.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، أول أمس، أن الدراسة قادتها الباحثة سونغي هان من جامعة نورث وسترن الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، ونُشرت نتائجها خلال تشرين الأول الجاري في مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم».

وأوضح الباحثون أن بروتين «تاو» يؤدي وظائف مهمة داخل الخلايا العصبية، لكنه قد يتخذ شكلاً غير طبيعي في بعض الحالات، فيتجمع على هيئة ألياف طويلة يمكن أن تضر بوظائف الخلايا، وقد تسهم هذه التجمعات، عند انتقالها إلى خلايا أخرى، في تحفيز بروتينات «تاو» السليمة على اتخاذ الشكل غير الطبيعي نفسه.

وبيّنت الدراسة أن الباحثين حددوا منطقة صغيرة في البروتين أطلقوا عليها اسم «النقطة الساخنة»، تؤدي دوراً أساسياً في بدء ارتباط جزيئات البروتين بعضها ببعض، وتحيط بهذه المنطقة جزيئات الماء، التي تساعد على استقرار بنيتها، لكن عندما تقترب منطقتان متشابهتان من بعضهما، تتحرر جزيئات الماء، ما يسهّل ارتباط البروتينات وبدء تجمعها.

ولفهم هذه الآلية، استخدم الفريق نموذجاً مخبرياً لجزء قصير من بروتين «تاو»، إلى جانب تجارب عملية ومحاكاة حاسوبية، وأظهرت النتائج أن إضافة علامة كيميائية إلى المنطقة المحددة أوقفت نمو الألياف البروتينية في ظروف التجربة، في حين لم يظهر التأثير نفسه عند استهداف مناطق أخرى من البروتين.

وأشار الباحثون إلى أن تحديد هذه المنطقة قد يساعد في توجيه أبحاث مستقبلية نحو تطوير وسائل تحدّ من تجمع بروتين «تاو»، إلا أن النتائج لا تعني التوصل إلى علاج لمرض الزهايمر، إذ لا تزال هذه الآلية بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتقييم.

وتضيف النتائج فهماً جديداً للتفاعلات الجزيئية التي تؤثر في سلوك البروتينات داخل الدماغ، وقد تساعد مستقبلاً في تحديد أهداف بحثية جديدة لدراسة الأمراض التنكسية العصبية، ومن بينها الزهايمر.

والزهايمر مرض عصبي تدريجي يؤثر في خلايا الدماغ، ويُعدّ السبب الأكثر شيوعاً للخرف، ويؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع الذاكرة والقدرة على التفكير والتعلم، وقد يؤثر في قدرة المصاب على أداء الأنشطة اليومية والتواصل مع الآخرين.