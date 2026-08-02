تحمل 340 خلية.. نحال تركي يحوّل شاحنته إلى مزرعة عسل متنقلة

أنقرة-سانا

ابتكر مربي نحل تركي طريقة جديدة لإنتاج العسل العضوي، بعد أن حوّل مقطورة شاحنته إلى منشأة متنقلة لتربية النحل، يتنقل بها بين الهضاب والسهول التركية بحثاً عن أفضل مواسم الإزهار وتنوع النباتات.

وذكرت صحيفة “تركيا غازيتيسي” (Türkiye Gazetesi) أمس السبت أن النحال يوجل أوزيير، ومع بدء موسم جني العسل، يستخدم شاحنة مجهزة تضم 340 خلية نحل داخل مقطورة خاصة، صممت لتوفير الظروف الملائمة للنحل وتسهيل نقل الخلايا بين المناطق المختلفة دون الحاجة إلى تفكيكها، ما يسهم في توفير الوقت والجهد مقارنة بطرق النقل التقليدية.

وينقل أوزيير خلاياه إلى الهضاب المرتفعة في محافظة قارص شمال شرق تركيا، المعروفة بتنوعها النباتي، مستخدماً ألواحاً شمسية تولد طاقة بقدرة 10 كيلو واط للمساعدة في التحكم بدرجة حرارة الخلايا في الأجواء الباردة، ويأمل إنتاج بين 6 و7 أطنان من العسل خلال الموسم.

ويؤكد النحال أن التنقل بين المناطق المختلفة يتيح للنحل الاستفادة من تنوع الأزهار في المناطق التركية، ما يسهم بإنتاج أنواع متعددة من العسل تختلف نكهاتها وخصائصها بحسب البيئة النباتية التي تجمع منها.

وتعد تجربة أوزيير نموذجاً لاستخدام حلول مبتكرة في تربية النحل، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية وتبدل مواسم الإزهار، حيث يسعى مربو النحل إلى التكيف مع الظروف الجديدة لضمان استدامة الإنتاج.