سوق الهواتف الذكية العالمي يواجه أكبر انخفاض في 2026

نيويورك-سانا

كشفت شركة “آي دي سي” الأمريكية للأبحاث التقنية أن سوق الهواتف الذكية العالمي يتجه نحو أكبر انخفاض له على الإطلاق خلال العام الحالي.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عن الشركة قولها: إنّ شحنات الهواتف الذكية تراجعت بنسبة 12.9 % لتصل إلى 1.12 مليار وحدة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أن الانخفاض سيؤثر بشكل أكبر على مصنعي أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة.

وأوضح فرانسيسكو جيرونيمو نائب رئيس قسم الأجهزة العالمية في الشركة أن ما يحدث ليس ضغطاً مؤقتاً بل “صدمة شبيهة بالتسونامي” ناجمة عن أزمة في سلسلة توريد شرائح الذاكرة.

وأكد محللون أن ارتفاع تكاليف المكونات سيدفع الشركات التي تركز على الأجهزة ذات الميزانية المحدودة إلى تحميل النفقات على المستهلكين.

وتتوقع “آي دي سي” أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة 14 % ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 523 دولاراً هذا العام، مع توجه الشركات نحو إنتاج طرز بهامش ربح أعلى لتعويض التكاليف المتزايدة.