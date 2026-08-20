باحثون يكتشفون علاقة بين الإضاءة الداخلية وقصر النظر لدى الأطفال

نيويورك-سانا‏

كشفت دراسة أمريكية أن نقص الضوء البنفسجي في الإضاءة الداخلية قد يكون سبباً ‏رئيسياً في تطور قصر النظر، مشيرة إلى أن تعويض هذا النقص يمكن أن يقي ‏الأطفال من تدهور البصر.‏

ونشرت مستشفى سينسيناتي للأطفال على موقعها الرسمي أمس الأول نتائج دراسة ‏أجراها باحثون من الجامعة بإشراف البروفيسور ريتشارد لانغ، حيث أجروا تجارب ‏على حيوانات “زبابيات الأشجار” أظهرت إصابتها بقصر النظر بسرعة عند افتقار ‏الإضاءة إلى الجزء البنفسجي من الطيف، في حين منع تعويض هذا النقص تدهور ‏البصر.‏

وأوضح الباحثون أن شبكية العين تحتوي على مستقبلات ضوئية تتجاوب مع الضوء ‏البنفسجي، وأن هذا التفاعل ضروري لنمو العين بشكل طبيعي، وعندما حُرمت عيون ‏حيوانات التجارب من هذا الضوء، تسارعت إصابتها بقصر النظر، بينما حال ‏تعريضها له دون تطور المرض حتى عند استخدام نظارات تشوش الرؤية وتحفز ‏استطالة مقلة العين.‏

وأظهرت النتائج أن الحيوانات المعرضة للضوء البنفسجي حافظت على بصرها ‏السليم، بينما انخفضت حدة البصر لدى المجموعة الأخرى إلى مستويات متقدمة من ‏قصر النظر بعد شهرين فقط. ‏

ويخطط الباحثون لاختبار هذه النتائج على الأطفال قريباً، للوقاية من قصر النظر ‏عبر تحسين الإضاءة الداخلية.‏

يُذكر أن الضوء البنفسجي يتوفر بشكل طبيعي في ضوء الشمس، لكنه يغيب تماماً ‏عن معظم مصادر الإضاءة الاصطناعية المستخدمة في المنازل والمدارس، مما ‏يحرم أعين الأطفال من عنصر أساسي لنموها بشكل صحي.‏