باحثون يكتشفون علاقة بين الإضاءة الداخلية وقصر النظر لدى الأطفال

نيويورك-سانا
كشفت دراسة أمريكية أن نقص الضوء البنفسجي في الإضاءة الداخلية قد يكون سبباً رئيسياً في تطور قصر النظر، مشيرة إلى أن تعويض هذا النقص يمكن أن يقي الأطفال من تدهور البصر.
ونشرت مستشفى سينسيناتي للأطفال على موقعها الرسمي أمس الأول نتائج دراسة أجراها باحثون من الجامعة بإشراف البروفيسور ريتشارد لانغ، حيث أجروا تجارب على حيوانات “زبابيات الأشجار” أظهرت إصابتها بقصر النظر بسرعة عند افتقار الإضاءة إلى الجزء البنفسجي من الطيف، في حين منع تعويض هذا النقص تدهور البصر.
وأوضح الباحثون أن شبكية العين تحتوي على مستقبلات ضوئية تتجاوب مع الضوء البنفسجي، وأن هذا التفاعل ضروري لنمو العين بشكل طبيعي، وعندما حُرمت عيون حيوانات التجارب من هذا الضوء، تسارعت إصابتها بقصر النظر، بينما حال تعريضها له دون تطور المرض حتى عند استخدام نظارات تشوش الرؤية وتحفز استطالة مقلة العين.
وأظهرت النتائج أن الحيوانات المعرضة للضوء البنفسجي حافظت على بصرها السليم، بينما انخفضت حدة البصر لدى المجموعة الأخرى إلى مستويات متقدمة من قصر النظر بعد شهرين فقط.
ويخطط الباحثون لاختبار هذه النتائج على الأطفال قريباً، للوقاية من قصر النظر عبر تحسين الإضاءة الداخلية.
يُذكر أن الضوء البنفسجي يتوفر بشكل طبيعي في ضوء الشمس، لكنه يغيب تماماً عن معظم مصادر الإضاءة الاصطناعية المستخدمة في المنازل والمدارس، مما يحرم أعين الأطفال من عنصر أساسي لنموها بشكل صحي.