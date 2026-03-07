علماء ينجحون بزراعة الحمص في تربة تحاكي القمر

نيويورك-سانا

تمكن علماء من زراعة وحصاد نبات الحمص، باستخدام تربة تحاكي تركيبة سطح القمر، في تجربة علمية تعد خطوة مهمة نحو تطوير الزراعة الفضائية، وتأمين مصادر غذاء لرواد الفضاء خلال المهمات الفضائية الطويلة.

وذكرت الصحيفة العلمية الأمريكية “يوريك أليرت”، أن علماء من جامعة “تكساس” في أوستن استخدموا ثرى قمرياً محاكياً من مختبرات “إكسولِث لاب”، وهو تربة صنعت في المختبر لتشبه تربة القمر الحقيقية وخلطوه مع السماد الدودي بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، ما أتاح للنباتات النمو والوصول إلى مرحلة الحصاد، في تجربة تهدف إلى دعم خطط الاستكشاف الفضائي المستقبلية المرتبطة ببرنامج “أرتميس” للعودة إلى القمر، وذلك وفق دراسة نشرت في الدورية العلمية البريطانية “ساينتيفيك ريبورتس”.

وأوضح الباحثون أنهم عالجوا بذور الحمص بفطريات تكافلية تساعد جذور النبات على امتصاص العناصر الغذائية، وتقليل امتصاص المعادن الثقيلة السامة الموجودة في الثرى القمري، الأمر الذي ساعد النباتات على النمو، والبقاء لفترة أطول مقارنة بالنباتات غير المعالجة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة لفهم كيفية تحويل التربة القمرية إلى بيئة صالحة للزراعة، رغم الحاجة إلى دراسات إضافية لتقييم القيمة الغذائية للمحصول، والتأكد من خلوه من المعادن الثقيلة، بما يضمن إمكانية استخدامه مستقبلاً كمصدر غذائي آمن لرواد الفضاء.