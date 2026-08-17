مركب تجريبي يستهدف الالتهاب قد يسهم في علاج ارتفاع ضغط الدم

كانبرا-سانا

توصل باحثون من جامعة موناش الأسترالية إلى أن آليات طبيعية مسؤولة عن إنهاء الالتهاب، قد تؤدي دوراً في علاج ارتفاع ضغط الدم، في نتائج قد تمهد لتطوير أساليب علاجية تستهدف الالتهاب وتلف الأوعية الدموية والأعضاء المرتبط به.

وذكر موقع ساينس أليرت العلمي اليوم الإثنين، أن الباحثين اختبروا مركباً تجريبياً أطلق عليه اسم 17b على نماذج حيوانية مصابة بارتفاع ضغط الدم، وأظهرت النتائج أن المركب ساعد على خفض ضغط الدم والحد من الأضرار الناجمة عن الالتهاب المزمن، بما في ذلك تصلب الشريان الأبهر وتراكم النسيج الندبي في القلب والكليتين.

ويركز علاج ارتفاع ضغط الدم عادة على استهداف الجهاز العصبي الودي ونظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون، إلا أن الدراسة سلطت الضوء على مسار ثالث يتمثل في آليات حل الالتهاب، التي تساعد الجسم على إيقاف الاستجابة المناعية بعد زوال مسبباتها.

ويعمل المركب 17b على مستقبلات الفورميل ببتيد، ما يحفز هذه الآليات بدلاً من تثبيط جهاز المناعة بصورة عامة.

وأظهرت التجارب أن تأثير المركب لم يقتصر على خفض ضغط الدم، بل ساعد أيضاً على تقليل تصلب الشريان الأبهر والتليف في القلب والكليتين، ما يشير إلى إمكانية امتلاكه تأثيرات واقية للأعضاء إلى جانب السيطرة على ضغط الدم.

وقد تسهم هذه النتائج الأولية مستقبلاً في تطوير علاجات مكمّلة للأدوية المستخدمة حالياً، تستهدف الالتهاب المزمن والأضرار التي تلحق بالأنسجة، نتيجة ارتفاع ضغط الدم.