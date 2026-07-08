واتساب يطلق ميزة جديدة لتمييز المحتوى المدفوع في القنوات

واشنطن-سانا

أطلق تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “ميتا” ميزة جديدة تحت اسم “الشراكة المدفوعة” لمديري القنوات، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المستخدمين من التمييز بين المحتوى التجاري والمنشورات العادية.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات تطبيق “واتساب” أول أمس أن الميزة تتيح لمديري القنوات إضافة وسم “شراكة مدفوعة” إلى المنشورات الترويجية أو المحتوى الممول الناتج عن اتفاقيات تجارية، ليظهر بوضوح أمام المتابعين عبر مختلف إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.

وأوضح الموقع أن تفعيل الوسم يتم من خلال اختيار المنشور وإضافة خيار “شراكة مدفوعة”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يصبح ثابتاً ولا يمكن إزالته إلا بحذف المنشور وإعادة نشره من جديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “واتساب” لتطوير القنوات وتحويلها إلى منصة أكثر تنظيماً لعرض المحتوى التجاري، بما يدعم الشركات وصناع المحتوى، ويتماشى مع متطلبات الإفصاح والشفافية الخاصة بالمنصات الرقمية.

وكانت شركة “ميتا” بدأت طرح الميزة تدريجياً ضمن أحدث تحديثات التطبيق، على أن تتوسع إتاحتها لتشمل عدداً أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.