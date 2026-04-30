جهاز دماغي لاسلكي بحجم حبة توت يدخل مرحلة التجارب البشرية لعلاج الاكتئاب

واشنطن-سانا

في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في مجال علاج الاضطرابات النفسية، حصلت شركة موتيف نيوروتك على موافقة الجهات الصحية الأمريكية لبدء أول تجربة سريرية لجهاز دماغي لاسلكي دقيق بحجم حبة التوت، مخصص لعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاجات التقليدية، عبر تحفيز دوائر عصبية محددة في الدماغ.

وذكر موقع Interesting Engineering أول أمس، أن الجهاز الجديد يعتمد على تقنية تُعرف باسم “العلاج الدماغي الرقمي القابل للبرمجة (DOT)”، وقد حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإطلاق التجارب البشرية الأولى، بدعم من مبادرة تابعة لوكالة مشاريع البحوث المتقدمة للصحة ARPA-H.

ويتميز الجهاز بكونه يُزرع فوق الأم الجافية داخل الجمجمة دون اختراق أنسجة الدماغ، ويعمل بشكل لاسلكي كامل دون بطاريات أو أسلاك مزروعة، ما يقلل المخاطر الجراحية، ويتيح برمجته وفق استجابة كل مريض بشكل فردي.

ويستهدف هذا الابتكار شريحة من المرضى الذين يعانون من اكتئاب مقاوم للعلاج، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى إصابة ملايين الأشخاص بهذا النوع من الاضطرابات النفسية التي لا تستجيب للعلاجات الدوائية التقليدية.

وستُجرى المرحلة الأولى من التجارب السريرية في عدد من المراكز الطبية البحثية، بهدف تقييم السلامة وقياس المؤشرات الأولية للفعالية، ضمن جهود تطوير علاجات دقيقة تعتمد على فهم أعمق لاستجابة الدماغ للتدخلات العصبية.

