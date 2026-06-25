باحثون روس يطوّرون مركباً تجريبياً لإعادة برمجة أنسجة القلب المتضررة بعد النوبات القلبية

موسكو-سانا

أعلن باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا عن تطوير مركب تجريبي جديد يهدف إلى إعادة برمجة أنسجة القلب المتضررة عقب الإصابة بالنوبات القلبية، بما قد يسهم في استعادة جزء من الوظائف الكهربائية في المناطق المصابة.

ووفقاً لما نقله موقع «سبوتنيك عربي» أمس الأربعاء، يقود العمل البحثي فريق من مختبر الطب التجريبي والخلوي التابع لمعهد الفيزياء الحيوية المستقبلية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، بإشراف الباحثة إيلينا ألكساندروفنا تورتشانينوفا، حيث يركز على تطوير نهج يعتمد على التأثير الكيميائي لإعادة برمجة الخلايا الليفية الموجودة في النسيج الندبي وتحويلها إلى خلايا شبيهة بخلايا عضلة القلب، بما يساعد على استعادة جزء من قدرتها على نقل الإشارات الكهربائية داخل القلب.

وأوضح الباحثون أن الضرر الأساسي الناجم عن النوبة القلبية يتمثل في فقدان خلايا عضلة القلب وتحول المنطقة المصابة إلى نسيج ليفي غير قادر على نقل الإشارات الكهربائية، ما يحدّ من كفاءة عمل القلب، مشيرين إلى أن بعض الطرق العلاجية الحالية تعتمد على زرع الخلايا أو استخدام الخلايا الجذعية، وهي أساليب قد تواجه تحديات مرتبطة بسلامة الاستخدام.

وأشار الفريق إلى أن التقنية الجديدة تعتمد على إعادة برمجة الخلايا بواسطة مركبات كيميائية بدلاً من التعديل الجيني المباشر، ما قد يجعلها أكثر أماناً مقارنة بالأساليب التي تستخدم نواقل فيروسية، مستفيدين من التطورات السابقة في مجال إعادة برمجة الخلايا.

ويُعد هذا التطور خطوة واعدة في مجال الطب التجديدي، وقد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات مستقبلية تساعد على ترميم أنسجة القلب وتحسين فرص التعافي لدى المصابين بالنوبات القلبية.