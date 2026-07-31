‏دراسة: تغيّر المناخ يفاقم حرائق أوروبا ويضاعف الظروف المهيأة لاندلاعها

لندن-سانا

أكدت دراسة علمية حديثة أن تغيّر المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أدى إلى زيادة كبيرة في احتمالات اندلاع حرائق الغابات واتساع نطاقها في عدد من الدول الأوروبية، في وقت تشهد فيه القارة واحدة من أكثر موجات الحرائق شدة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها مبادرة إسناد أحوال الطقس العالمية (World Weather Attribution)، أن تغيّر المناخ ضاعف احتمال توافر الظروف المناخية المهيأة لاندلاع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، فيما ارتفع هذا الاحتمال بما لا يقل عن عشرين مرة في وسط إسبانيا.

وبحسب الدراسة المنشورة على موقع المبادرة المعنية بتقييم دور تغير المناخ في الأحداث الجوية المتطرفة، أمس الخميس، فقد ازدادت شدة الظروف المناخية المساعدة على انتشار الحرائق بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2025 مقارنة بالفترة المرجعية بين عامي 1981 و2010 كما ارتفع عدد الأيام المصنفة عالية الخطورة إلى نحو 25 يوماً خلال فصل الصيف في العقد الأخير.

وأشارت الدراسة إلى أن اندلاع حرائق واسعة النطاق بشكل متزامن في عدة دول أوروبية يزيد من صعوبة تنسيق عمليات الإطفاء والاستجابة للطوارئ، ويرفع في الوقت ذاته كلفة مواجهة الكوارث والحد من آثارها.

وقالت عالمة المناخ الألمانية أندريا ريبيرو، المشاركة في إعداد الدراسة: “إن تزامن اندلاع حرائق الغابات في مناطق متعددة يؤكد أن تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري لا يزيد فقط من احتمال وقوع حرائق أكثر شدة، بل يسهم أيضاً في زيادة حدوثها في الوقت نفسه”.

من جانبها، اعتبرت الباحثة كلير بارنز، المتخصصة في الظواهر الجوية المتطرفة والتغير المناخي في مركز السياسات البيئية بكلية “إمبريال كوليدج” في لندن، أن الحرائق التي تشهدها أوروبا تمثل دليلاً واضحاً على تصاعد آثار الاحترار العالمي المرتبط بالأنشطة البشرية.

وتشهد أوروبا حالياً موجة حرائق واسعة النطاق أتت على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي، وأجبرت نحو 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وفق ما أوردته الدراسة.

وفي فرنسا، تحول أحد الحرائق إلى ما يعرف بـ “العاصفة النارية”، مولداً صواعق تسببت في اندلاع بؤر جديدة، بينما أسفرت الحرائق في جزيرة كريت اليونانية عن مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء.