الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف متزايدة بشأن الذكاء الاصطناعيلندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو واحد بالمئة عند إغلاق تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بخسائر واسعة النطاق تصدرتْها أسهم شركات التأمين، في ظل تنامي حذر المستثمرين إزاء آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” انخفض إلى 648.33 نقطة، فيما سجل المؤشر الألماني القياسي أكبر الخسائر بين البورصات الأوروبية، متراجعاً بنسبة 1.9 بالمئة.

وقاد قطاع التأمين موجة التراجع بانخفاضه 2.6 بالمئة، بعد خفض بنك “جيه بي مورغان” تصنيف شركات إعادة التأمين الألمانية، ما دفع سهم “هانوفر ري” إلى الهبوط 4.3 بالمئة، و”ميونيخ ري” 4.4 بالمئة، فيما تراجع سهم “سويس ري” 4.6 بالمئة رغم إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها.

كما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2 بالمئة، مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، في حين امتدت التراجعات إلى قطاعات أخرى، إذ هبطت أسهم الإعلام 2.3 بالمئة، والبضائع الشخصية والمنزلية 1.9 بالمئة، وسط توجه المستثمرين نحو تقليص المخاطر.

وفي أبرز تحركات الأسهم الفردية، تصدرت شركة “تيليبرفورمانس” قائمة الخاسرين، بعدما هوى سهمها 15.3 بالمئة، إثر خفض الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية.

وكانت الأسهم الأوروبية، أغلقت أمس الخميس منخفضة، متأثرة بخسائر مُنيتْ بها أسهم شركات التكنولوجيا.