روبوتات شبيهة بالبشر تدخل خدمة فرز الطرود في مراكز البريد الصينية

بكين-سانا

بدأت مراكز البريد في الصين الاستعانة بروبوتات شبيهة بالبشر في عمليات فرز الطرود البريدية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاعات الخدمية واللوجستية، حيث يمكن لهذه الروبوتات معالجة ما يصل إلى 1200 طرد في الساعة.

ووفق ما نقل موقع Futurism المتخصص في تغطية أخبار التكنولوجيا والعلوم والذكاء الاصطناعي أول أمس نقلاً عن صحيفة الشعب اليومية الصينية، فإن شركة البريد الصينية المملوكة للدولة أدخلت روبوتات متخصصة في مناولة، وفرز الطرود داخل مركز رئيسي لمعالجة البريد في مدينة قوانغتشو جنوب البلاد، حيث أظهرت صور نشرتها الصحيفة هذه الروبوتات أثناء عملها إلى جانب الأنظمة الآلية الأخرى داخل المنشأة.

وتعتمد هذه الروبوتات على تقنيات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومستشعرات ثلاثية الأبعاد، تتيح لها التعامل مع الطرود بدقة عبر أذرع آلية متعددة درجات الحركة تحاكي أداء الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الصيني في استخدام الروبوتات داخل المنشآت الصناعية والخدمية، حيث تعتمد مراكز البريد أيضاً على أذرع روبوتية ورافعات شوكية ذاتية القيادة لمعالجة ملايين الطرود يومياً، في وقت يرى فيه خبراء أن تنامي حضور الروبوتات الشبيهة بالبشر يعكس الثقة المتزايدة بالصناعة المحلية في هذا المجال.