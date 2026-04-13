دراسة: اضطراب النوم حلقة وصل بين الاكتئاب المبكر والأمراض المزمنة

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة سيدني الأسترالية أن تأثير الاكتئاب لا يقتصر على الصحة النفسية، بل يمتد ليؤثر في وظائف الجسم في مراحل مبكرة، حتى قبل ظهور أعراض مرضية واضحة.

ووفقاً لما جاء في تقرير نشرته الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، يُعد اضطراب النوم العامل الأبرز الذي يربط بين الاكتئاب لدى الشباب وزيادة خطر الإصابة لاحقاً بمشكلات أيضية، مثل مقاومة الأنسولين، متقدماً في تأثيره على عامل زيادة الوزن.

وتابعت الدراسة أكثر من 1700 شاب على مدى عشر سنوات، حيث بيّنت أن من عانوا من الاكتئاب في بداية العشرينات كانوا أكثر عرضة لاضطرابات النوم، الأمر الذي ارتبط لاحقاً بارتفاع احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أن هذه التغيرات قد تبدأ بشكل صامت دون أعراض جسدية واضحة، حتى لدى الأشخاص غير المصابين بالسمنة أو الأمراض المزمنة، ما يشير إلى أن التركيز على الوزن وحده قد لا يعكس الصورة الصحية الكاملة.

وأشار الباحثون إلى أن اضطراب إيقاع النوم والاستيقاظ يؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات التوتر والالتهابات، ما ينعكس سلباً على تنظيم السكر في الدم ووظائف الجسم الحيوية، مؤكدين أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ والتعرض للضوء الطبيعي، يمكن أن يسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية معاً.

ولفتت الدراسة إلى أن العلاقة بين الاكتئاب واضطراب النوم تبقى ارتباطية، نظراً لتداخل عوامل أخرى مثل نمط الحياة والعوامل الوراثية، ما يستدعي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التدخل المبكر لعلاج الاكتئاب، للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة في مراحل لاحقة من الحياة.