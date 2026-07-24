علماء آثار يعثرون على نسيج نادر من أوائل العصر الحديدي في إيطاليا

روما-سانا

عثر علماء آثار إيطاليون على قطعة نسيج نادرة يعود تاريخها إلى نحو ثلاثة آلاف عام، في موقع أثري مغمور بالمياه وسط إيطاليا، في اكتشاف يسلط الضوء على تطور صناعة النسيج والحرف اليدوية خلال بدايات العصر الحديدي.

وذكرت المجلة الإسبانية المتخصصة بالتاريخ والآثار “هايستوريا ناشيونال جيوغرافيك”، أول أمس نقلاً عن هيئة الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية الإيطالية في مقاطعة فيتربو وجنوب إتروريا، أن الاكتشاف تم في موقع “غران كارو” الواقع في بحيرة بولسينا، حيث عثر الباحثون على قطعة نسيج صغيرة داخل بقايا مبنى متفحم، إلى جانب لوح عظمي مثقوب كان يُستخدم في نسج الأشرطة الضيقة، ومن المقرر إخضاع النسيج للتحليل في المعهد المركزي للترميم بإيطاليا لتحديد مادته وطريقة تصنيعه.

وأوضح علماء الآثار أن أهمية الاكتشاف تتجاوز العثور على قطعة النسيج، إذ شمل أيضاً بقايا نول منزلي يُعد الأول من نوعه في الموقع، إضافة إلى مغزلين خشبيين وقطعتين شبيهتين بأمشاط النسيج وتمثال طيني يحمل آثار ملابس منسوجة، ما يوفر أدلة واضحة على ممارسة حرفة النسيج داخل المنازل وتوثيق مراحل إنتاجها من الغزل حتى المنتج النهائي.

ويعود موقع “غران كارو” إلى العصر البرونزي الأوسط، وقد تعرض لحرائق متكررة قبل أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحيرة إلى غمره، الأمر الذي أسهم في حفظ مكوناته الأثرية بصورة استثنائية.