تحذير طبي: الاستخدام الخاطئ للّصقات قد يسبب جرعة زائدة

برلين-سانا

حذّرت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أخطاء شائعة في استخدام اللصقات الطبية، مؤكدةً أن التعامل غير الصحيح معها قد يفضي إلى جرعة زائدة أو ناقصة من المادة الفعالة، ما قد يعرّض المريض لمضاعفات صحية خطيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية د ب أ، تعمل اللصقات كأنظمة علاجية عبر الجلد، إذ تطلق مواد فعالة مثل مسكنات الألم القوية والنيكوتين وبعض الهورمونات تدريجياً وبمعدل ثابت إلى مجرى الدم، ما يجعلها بديلاً عملياً للأقراص أو الحقن، وخاصة في الحالات المزمنة، شرط الالتزام الدقيق بالتعليمات.

وأكدت غرفة الصيادلة ضرورة فتح العبوة من الموضع المخصص دون استخدام المقص، وعدم قطع اللصقة لتقليل الجرعة، لأن ذلك قد يخلّ بآلية الإطلاق المنتظم ويؤدي إلى اضطراب مستوى الدواء في الدم.

كما ينبغي وضع اللصقة على جلد سليم ونظيف وجاف وخالٍ من الجروح أو الالتهابات أو الكريمات، مع اختيار موضع مناسب مثل الظهر أو الجذع أو أعلى الذراع، والضغط عليها لمدة نحو 30 ثانية ثم غسل اليدين جيداً.

وحذرت الغرفة من استخدام أكثر من لصقة في الوقت نفسه، أو تعريضها لحرارة مرتفعة كأشعة الشمس المباشرة أو الكمادات الساخنة، لأن الحرارة قد تزيد سرعة الامتصاص وترفع تركيز الدواء إلى مستويات خطيرة.

ويختلف توقيت تغيير اللصقات بحسب نوعها، لذلك يُنصح بالالتزام بتعليمات الطبيب وتبديل موضعها عند كل استخدام، مع التخلص منها بطريقة آمنة، والتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي عند ظهور أي أعراض غير معتادة.