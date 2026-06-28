دراسة: التقدم في العمر لا يعيق تطوير الشخصية حتى بعد الستين

برلين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعات هايدلبرغ ومانهايم وهامبورغ وزيورخ في ألمانيا، أن القدرة على تطوير بعض سمات الشخصية لا تتوقف عند سن الستين، بل يمكن لكبار السن إحداث تغييرات سلوكية ونفسية مماثلة لما يحققه الشباب، في حال توافر الدافع والرغبة لاكتساب مهارات وسلوكيات جديدة.

وذكر موقع دويتشه فيله (DW) الألماني أمس السبت، نقلاً عن دراسة منشورة في مجلة Communications Psychology العلمية، أن البحث شمل 165 مشاركاً من فئتين عمريتين، إحداهما في العشرينيات والأخرى بين 60 و80 عاماً، خضعوا لبرنامج تدريبي استمر ثمانية أسابيع لتعزيز مهارات التعامل مع الضغوط والمواقف الاجتماعية.

وأظهرت النتائج تحسناً لدى المجموعتين في عدد من سمات الشخصية، مثل الاستقرار العاطفي والانفتاح على الآخرين، واستمر هذا التحسن حتى بعد مرور عام على انتهاء البرنامج، مع تقارب في مستوى التغيرات السلوكية بين الشباب وكبار السن.

وأشارت الباحثة الرئيسية في الدراسة، البروفيسورة كورنيليا فرزوس، إلى أن النتائج لافتة، إذ تؤكد أن التقدم في العمر لا يحد بالضرورة من قدرة الإنسان على التطور واكتساب سلوكيات جديدة، رغم أن تعلم بعض المهارات مثل اللغات أو الموسيقا قد يصبح أكثر صعوبة مع التقدم في السن.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الأكبر سناً كانوا أكثر التزاماً بتنفيذ التمارين والمهام المرتبطة بالبرنامج، وهو ما قد يكون أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدةً أن الإنسان يحتفظ بقدرته على التعلم والتغيير ما دام يمتلك الدافع الكافي.

وتشير نتائج مثل هذه الدراسات إلى أن التطور النفسي والسلوكي لا يرتبط بعمر محدد، بل يبقى مرتبطاً بالدافعية والاستعداد الشخصي للتغيير.