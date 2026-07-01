واتساب يطرح ميزة حجز أسماء المستخدمين لتعزيز الخصوصية

واشنطن-سانا

بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة أسماء المستخدمين (Username) بشكل تدريجي لمستخدميه حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الخصوصية عبر إتاحة التواصل باستخدام اسم المستخدم بدلاً من رقم الهاتف، مع إمكانية حجز الاسم مسبقاً قبل الإطلاق الكامل للميزة.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص بمتابعة تحديثات واتساب أمس الثلاثاء، أن المستخدمين الذين يحصلون على أحدث إصدار من التطبيق بات بإمكانهم حجز اسم مستخدم فريد عبر إعدادات الحساب، حيث يجري التحقق من توافر الاسم قبل اعتماده وربطه بالحساب.

وأوضح الموقع أن واتساب أضاف أيضاً خياراً أمنياً جديداً يحمل اسم “مفتاح اسم المستخدم” (Username Key)، يتيح طبقة إضافية من الحماية للتحكم في إمكانية بدء المحادثات عبر اسم المستخدم، بما يعزز حماية الخصوصية ويحد من التواصل غير المرغوب فيه.

وبمجرد حجز اسم المستخدم، يظل مرتبطاً بالحساب إلى حين الإطلاق الرسمي للميزة، ليتمكن المستخدم لاحقاً من استخدامه بديلاً عن رقم الهاتف عند التواصل لأول مرة مع الأفراد أو الشركات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واتساب المستمرة لتوسيع أدوات الخصوصية وتحسين تجربة المستخدم، بما يواكب التطور المتسارع في خدمات تطبيقات المراسلة الفورية حول العالم.