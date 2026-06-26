إنستغرام يوسّع حضوره إلى الشاشات الكبيرة عبر محتوى طويل وحلقات متسلسلة

واشنطن-سانا

تعمل منصة “إنستغرام” على توسيع نطاق محتواها ليشمل الشاشات الكبيرة، من خلال إطلاق ميزات جديدة في تطبيقها المخصص لأجهزة التلفزيون الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز زمن مشاهدة المستخدمين ومنافسة منصات الفيديو الكبرى.

وبحسب ما نقل موقع “ذا فيرج” التقني اليوم الجمعة، فإن التحديثات الجديدة تشمل إتاحة مشاهدة مقاطع “ريلز” والقصص والفيديوهات الأفقية عبر أجهزة التلفزيون الذكية، إضافة إلى توجه الشركة نحو دعم المحتوى الطويل والحلقات المتسلسلة وتجارب البث المباشر الموجهة للشاشات الكبيرة.

ويعتمد هذا التوجه على نقل تجربة الاستخدام من الهواتف المحمولة إلى بيئة مشاهدة جماعية أكثر ثباتاً داخل المنازل، في محاولة لإبقاء المستخدمين لفترات أطول أمام الشاشات الكبيرة، بدلاً من التصفح السريع عبر الهواتف.

وتشير الشركة إلى أن هذا التحول يأتي استجابة لتغير سلوك المستخدمين ورغبة صناع المحتوى في الوصول إلى جمهور أوسع، في وقت تعمل فيه المنصة على تطوير قنوات مخصصة لتسهيل اكتشاف المحتوى المناسب للمشاهدة الجماعية.

كما يسعى “إنستغرام” من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعه في مواجهة منصات منافسة أبرزها “يوتيوب”، عبر الاستثمار في المحتوى الطويل الذي يتطلب قدراً أكبر من التركيز والالتزام من المشاهدين، مقارنة بالمقاطع القصيرة التي اشتهرت بها المنصة خلال السنوات الماضية.

ويُتوقع أن يختبر هذا التوجه قدرة “إنستغرام” على التحول من منصة تعتمد على المحتوى السريع إلى بيئة أكثر تنوعاً تنافس منصات البث التقليدية على الشاشات الكبيرة.