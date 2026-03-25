التحام ناجح لمركبة شحن روسية بمحطة الفضاء الدولية

واشنطن-سانا

نجحت مركبة الشحن الروسية “بروغريس” اليوم الأربعاء، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، لتسليم إمدادات ضرورية لرواد الفضاء.

ونقلت قناة الجزيرة عن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن هذه المهمة تأتي ضمن سلسلة رحلات منتظمة تهدف إلى دعم عمل المحطة وضمان سلامة طاقمها.

وأوضحت الوكالة أن مهمات التزويد تشكل ركناً أساسياً للحفاظ على وجود بشري دائم في الفضاء، إذ تسهم في دعم التجارب العلمية طويلة الأمد التي لا يمكن تنفيذها على الأرض، وتركز على اختبار التقنيات ودراسة قدرة الإنسان على التكيف مع ظروف الفضاء العميق، بما يشمل مهام القمر والمريخ.

وبيّنت ناسا أن عملية الالتحام اعتمدت على مزيج من حساسات المركبة ومراقبة فرق التحكم الأرضي والمناورات المبرمجة مسبقاً، مشيرة إلى أن أي انحراف طفيف كان يمكن أن يعرقل العملية، ورغم أن النظام يعمل تلقائياً، فقد راقب رواد الفضاء مرحلة الاقتراب وكانوا مستعدين للتدخل عند الحاجة.

وحملت مركبة “بروغريس” عدة أطنان من الإمدادات، شملت مواد غذائية ووقوداً ومعدات علمية، إضافة إلى قطع غيار ومواد لدعم أنظمة الحياة، حيث تسهم هذه الشحنات في استمرارية العمليات اليومية على متن المحطة وتعزيز الأبحاث العلمية، فضلاً عن التحضير للبعثات المستقبلية.

وتكتسب عمليات نقل الوقود أهمية خاصة للحفاظ على مدار محطة الفضاء الدولية ومواجهة تأثير مقاومة الغلاف الجوي، إذ يؤدي غياب هذه التعزيزات إلى انخفاض تدريجي في ارتفاع المحطة.

كما تبرز هذه المهمة أهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء، حيث تتكامل جهود وكالات فضاء متعددة عبر تبادل الخبرات والموارد لضمان نجاح أحد أكثر المشاريع الهندسية تعقيداً على مستوى العالم.