ابتكار جديد من “أوندو”.. كاميرا ميدانية بوزن خفيف وأداء احترافي

ليوبليانا-سانا

كشف المصور السلوفيني ومؤسس شركة “أوندو” المتخصصة في تصنيع الكاميرات التناظرية إلفيس هاليلوفيتش عن تطوير كاميرا ميدانية جديدة من طراز “إيكان 8×10 بوصة”، تتميز بتصميمها اليدوي واعتمادها على مزيج من الألومنيوم والخشب والأجزاء المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، ما يمنحها خفة وزن وخصائص متقدمة في آن واحد.

وبحسب ما نقل موقع PetaPixel المتخصص بأخبار وتقنيات التصوير أول أمس، أوضح هاليلوفيتش أن فكرة المشروع انطلقت من شغفه بالتصوير التقليدي وتقنيات الألواح الرطبة، مشيراً إلى أنه عمل على تطوير الكاميرا على مدى عدة أشهر بعد سنوات من التجربة والتفكير.

ويبلغ وزن الكاميرا نحو 3.5 كيلوغرامات، ما يجعلها من بين الأخف في فئة الكاميرات ذات التنسيق الكبير، كما صُممت لتكون مناسبة للاستخدام الميداني في البيئات الصعبة، مع الحفاظ على جودة التصوير التقليدي عالي الدقة.

وتعتمد الكاميرا على تصميم قابل للطي، وتدعم حوامل الأفلام القياسية، مع استخدام مغناطيسات لتثبيت أجزاء المنفاخ، فيما جرى تصنيع هيكلها من الألومنيوم المطلي بالبودرة وخشب الجوز الأوروبي، بما يحقق توازناً بين المتانة والجمالية.

ومن المقرر طرح الكاميرا للطلب المسبق خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ تسليمها في شهر أيلول القادم، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام بالتصوير التناظري، وتنامي دور المصممين المستقلين في تطوير أدوات تصوير تجمع بين الحرفية التقليدية والتقنيات الحديثة.