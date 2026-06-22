الصين: حاملة الطائرات لياونينغ تعود للبلاد بعد تدريبات لأكثر من 40 يوماً

بكين-سانا

أعلنت الصين أن حاملة الطائرات لياونينغ والسفن المرافقة لها عادت اليوم الإثنين إلى سواحل البلاد بعد أكثر من 40 يوماً من التدريبات في بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادي.



ووفق ما ذكرت وكالة رويترز أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي، بأن التدريبات ركزت على الاستعداد القتالي، بما في ذلك الدفاع الجوي والهجمات المضادة للسفن، ومهام الدعم، وعمليات الإنقاذ بعيدة المدى، وتدريبات إطلاق النار بالذخيرة الحية.



وأضاف تلفزيون الصين: إن المجموعة أجرت جولات متعددة من التدريبات الهجومية والدفاعية.



كما أجرت تدريبات مشتركة مع مجموعة سفن للهجمات البرمائية في غرب المحيط الهادي، لتعزيز التنسيق في العمليات البحرية البعيدة.



وأكدت الصين، الإثنين الماضي، أن تطوير قدراتها العسكرية يهدف إلى حماية أمنها، نافيةً أن يكون هدفه استهداف أي دولة.



كما كانت الصين، أعلنت مطلع حزيران الجاري، تنفيذ دوريات بحرية في المياه الواقعة شرق تايوان، رداً على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود البحرية، معتبرةً أن هذه الخطوات تمس حقوقها ومصالحها البحرية في المنطقة.