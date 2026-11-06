كوريا الجنوبية تمهد لإطلاق مشروع غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية

سيئول-سانا

أقرت لجنة مراجعة تابعة لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة الخطة الأساسية لمشروع تطوير وبناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في خطوة تمهد لإطلاق البرنامج رسمياً عام 2027.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الإدارة قولها في بيان: إن اللجنة وافقت على خطة مشروع “جانغ بوغو إن” خلال اجتماع دوري، موضحة أن البرنامج يهدف إلى بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ومسلحة بأسلحة تقليدية، على أن تُطلق أول غواصة في منتصف العقد المقبل، وتدخل الخدمة بعد عام 2039.

وأضافت الوكالة أن المشروع سيخضع لمناقصة مفتوحة، مع إعفائه من دراسة الجدوى الأولية، بما يتيح تسريع إجراءات تنفيذه، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم شراء مفاعلات نووية معيارية صغيرة لاستخدامها في أنظمة الدفع، بعد حصول سيئول على موافقة الولايات المتحدة لبناء غواصات تستخدم وقوداً نووياً منخفض التخصيب بنسبة تقل عن 20 بالمئة.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الردع الكورية الجنوبية في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتوسيع قدراتها العملياتية تحت الماء، فيما لم تُحدد ميزانيته الإجمالية بعد.

وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على خطة لتطوير صاروخ أرض-أرض تكتيكي بمدى أطول بنسبة 30 بالمئة من الطراز الأول، لتعزيز قدرات مواجهة المدفعية بعيدة المدى، على أن ينفذ البرنامج بين عامي 2028 و2035، بكلفة تقدر بنحو 537 مليار وون، أي ما يعادل نحو 395 مليون دولار.

كما أقرت اللجنة خططاً لتحديث أنظمة الاتصالات العسكرية، واستبدال مروحية رئاسية قديمة، وتطوير زوارق دوريات الموانئ والمركبات السطحية غير المأهولة المخصصة لإزالة الألغام البحرية.

وكانت أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وشركاؤهما، (أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ‏وبريطانيا والاتحاد الأوروبي)، ‏في 29 تشرين الأول الماضي، التزامهم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، ‏مشددين على ضرورة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة عليها، في ظل استمرار أنشطتها الإلكترونية وتعاونها العسكري ‏مع روسيا.‏