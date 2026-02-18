غوغل تعلن موعد مؤتمر Google I/O 2026.. مع ترقب تحديثات في “جيميني”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «ألفابت» تنظيم مؤتمر المطورين السنوي «Google I/O» يومي ال19 وال20 من أيار المقبل، في مقر «غوغل» بمدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، مع إتاحة متابعة فعالياته عبر بث مباشر على الموقع الرسمي للمؤتمر.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي» أن الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي كشف عن موعد المؤتمر عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرةً إلى أن الحدث سيشهد الكشف عن تحديثات جديدة لنماذج «جيميناي»، ومنتجات أخرى قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت تقارير تقنية أن يتضمن المؤتمر إعلانات تتعلق بمشاريع «غوغل» في مجال الأجهزة الذكية، ولا سيما النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بهذا النوع من التقنيات.

وكانت «غوغل» قد أعلنت سابقاً خططاً لإطلاق أول نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، كما كشفت عن شراكات صناعية لتطوير هذا القطاع، في وقت يشهد فيه سوق الأجهزة القابلة للارتداء نمواً متسارعاً مدفوعاً بتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.