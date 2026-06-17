أستروبوتيك تكشف عن مركبة “جريفين” لدعم مشروع قاعدة قمرية

واشنطن-سانا

كشفت شركة أستروبوتيك الأمريكية عن مركبة هبوط قمرية جديدة تحمل اسم “جريفين”، وذلك ضمن تعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس، في إطار الجهود الرامية إلى تمهيد الطريق لإنشاء قاعدة قمرية دائمة على سطح القمر.

ووفقاً لما أورده موقع “Space” المتخصص بأخبار الفضاء والتكنولوجيا الفضائية أول أمس، فقد اختارت وكالة ناسا مركبة “جريفين” لتكون مركبة الهبوط ضمن مهمة “قاعدة القمر 2″، التي تُعد جزءاً من المرحلة الأولى من برنامج الوكالة الهادف إلى تأسيس وجود بشري مستدام على سطح القمر.

وتهدف شركة أستروبوتيك إلى إطلاق المهمة الأولى للمركبة “جريفين-1” في أواخر عام 2026، على متن صاروخ “فالكون هيفي” التابع لشركة سبيس إكس، وذلك ضمن برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا.

وستحمل المركبة عدداً من التجارب العلمية والتقنيات المتقدمة إلى سطح القمر، من بينها مركبة “FLIP” الجوالة التابعة لشركة “أسترولاب”، إلى جانب حمولات علمية مقدمة من وكالات وشركات دولية، بما يسهم في دعم أبحاث استكشاف القمر وتطوير تقنيات الهبوط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أستروبوتيك جون ثورنتون: إن هذه المركبة تُعد الأولى من فئة البنية التحتية التي تصل إلى سطح القمر، مشيراً إلى أنها ستشكل جزءاً أساسياً في جهود بناء قاعدة قمرية مستقبلية، كما أنها تخضع حالياً لسلسلة من الاختبارات البيئية قبل استكمال تجهيزها النهائي.

ومن المقرر نقل المركبة إلى مركز أبحاث مختبر الدفع النفاث في ولاية كاليفورنيا لاستكمال الاختبارات، قبل شحنها إلى ولاية فلوريدا تمهيداً لدمج الحمولات الأخرى وإطلاقها إلى الفضاء.

وتأتي هذه المهمة بعد تجربة سابقة لشركة أستروبوتيك مع مركبة “بيريجرين”، التي أُطلقت عام 2024، لكنها واجهت خللاً فنياً حال دون وصولها إلى سطح القمر.