تقنية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لزيادة العمر التشغيلي لبطاريات السيارات الكهربائية

ستوكهولم-سانا

طور باحثون طريقة شحن ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على إطالة العمر الافتراضي لبطاريات السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 23 بالمئة، في إنجاز من شأنه تعزيز كفاءة المركبات الكهربائية وخفض تكاليف تشغيلها.

وذكر موقع EV Magazine المتخصص بأخبار المركبات الكهربائية في تقرير حديث أن باحثين في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد نجحوا في تطوير نموذج متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي، يتيح تحليل حالة البطارية بصورة مستمرة وضبط عمليات الشحن والتفريغ بما يحد من الإجهادين الحراري والكيميائي اللذين تتعرض لهما الخلايا الداخلية.

وأوضح الباحثون أن النظام الجديد يتفوق على أساليب الشحن التقليدية المعتمدة حالياً، إذ يتكيف مع ظروف تشغيل البطارية في الزمن الحقيقي، ما يسهم في الحفاظ على سعتها التخزينية وكفاءتها التشغيلية لفترات أطول.

وأشاروا إلى أن فوائد هذه التقنية لا تقتصر على تحسين أداء البطاريات فحسب، بل تشمل أيضاً خفض التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارات الكهربائية عبر إطالة فترة خدمة البطارية وتأخير الحاجة إلى استبدالها.

كما يسهم هذا التطور في الحد من النفايات الإلكترونية الناتجة عن البطاريات المستهلكة، والتخفيف من الضغط على سلاسل توريد المعادن المستخدمة في صناعتها، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

ويشكل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع علوم البطاريات خطوة مهمة نحو تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويساعد في تسريع التحول العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية.