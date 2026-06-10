القهوة والموسيقا والتسوق… خدمات جديدة داخل سيارات الأجرة الصينية

4444444 القهوة والموسيقا والتسوق… خدمات جديدة داخل سيارات الأجرة الصينية

بكين-سانا

ابتكر سائقو سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي في الصين وسائل جديدة لجذب الركاب وزيادة دخلهم، من خلال تقديم خدمات متنوعة داخل المركبات تشمل القهوة والغناء وبيع المنتجات، في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع النقل.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية أمس الثلاثاء، أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعداد السائقين دفعا العديد منهم إلى تحويل سياراتهم إلى مساحات خدمية وتجارية متنقلة، حيث جهز أحد السائقين مركبته بنظام “كاريوكي” يتيح للركاب خوض تجربة غنائية، فيما حوّل آخر سيارته إلى مقهى متنقل يقدم مشروبات القهوة بأنواعها المختلفة.

وأضافت الصحيفة: إن بعض السائقين اتجهوا إلى أنشطة أخرى داخل سياراتهم، من بينها عرض مجوهرات وأحجار زينة للبيع، بينما استغل آخرون أوقات الانتظار لتقديم خدمات شخصية، مثل قص الشعر مقابل رسوم رمزية.

وتعكس هذه المبادرات محاولات متزايدة من العاملين في قطاع النقل للتكيف مع التحديات الاقتصادية والمنافسة الحادة على استقطاب الركاب، عبر توفير خدمات إضافية تسهم في تعزيز مصادر دخلهم اليومية.

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