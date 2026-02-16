آبل تعتزم إدخال تحسينات برمجية ورفع سعات البطاريات في هواتف آيفون 2026

واشنطن-سانا

تعتزم شركة آبل إطلاق تحديث «iOS 27» في أيلول المقبل، بالتزامن مع طرح هواتف «آيفون 18برو» و«آيفون 18 برو ماكس» و«آيفون 18 فولد»، وسط توقعات بأن يتضمن التحديث تحسينات على أداء النظام وعمر البطارية.

ووفقاً لموقع «MacRumors» المتخصص في أخبار آبل، تعمل الشركة على إعادة تطوير أجزاء من النظام بهدف تقليل استهلاك الطاقة الناتج عن العمليات الخلفية، إضافة إلى تعديل آلية إعادة الفهرسة خلال الساعات الأولى بعد التحديث، للحد من ارتفاع حرارة الجهاز والانخفاض السريع في مستوى الشحن.

كما تشير المعلومات إلى تطوير مرتقب للمساعد الصوتي «سيري» عبر دمج نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يتيح استجابات أكثر دقة، ويسهم في تنفيذ المهام اليومية المعقدة بكفاءة أعلى.

وعلى صعيد العتاد، أفادت تسريبات بأن هواتف 2026 قد تتضمن أكبر سعات بطاريات في تاريخ «آيفون»، إذ يُتوقع أن تبلغ سعة بطارية «آيفون 18 برو» نحو 4252 ميلي أمبير/ساعة، و«آيفون 18 برو ماكس» أكثر من 5000 ميلي أمبير/ساعة، فيما قد تتراوح سعة بطارية «آيفون 18 فولد» بين 5500 و5800 ميلي أمبير/ساعة.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز تجربة المستخدم، ولا سيما فيما يتعلق بأداء البطارية.