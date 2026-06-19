“غوغل إيرث” يتيح ميزة محاكاة الطيران عبر المتصفح للمستخدمين حول العالم

واشنطن-سانا

أتاحت شركة غوغل ميزة محاكاة الطيران ضمن منصة “غوغل إيرث” عبر متصفح الإنترنت، ما يمنح المستخدمين فرصة استكشاف العالم من الجو وتجربة التحليق الافتراضي بسهولة دون الحاجة إلى برامج متخصصة أو أجهزة محاكاة متقدمة.

وذكر موقع Android Police التقني أمس الخميس، أن غوغل أعلنت عبر منصات التواصل الاجتماعي إطلاق وضع محاكاة الطيران في “غوغل إيرث”، ليصبح متاحاً للمستخدمين حول العالم من خلال المتصفح مباشرة.

وتواصل غوغل تطوير منصة “غوغل إيرث” عبر إضافة مزايا تفاعلية جديدة تعزز تجربة الاستكشاف الرقمي، حيث سبق أن أضافت خلال عام 2024 إمكانية عرض نماذج تاريخية لأزمنة وأماكن محددة، في خطوة هدفت إلى تقديم محتوى أكثر تفاعلية وغنى للمستخدمين.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، يمكن للمستخدم فتح “غوغل إيرث” ثم الانتقال إلى قسم “استكشاف الأرض” ومنه إلى قائمة “الأدوات”، حيث يظهر خيار محاكاة الطيران إلى جانب قسم للأسئلة الشائعة يشرح آلية الاستخدام ويوفر إرشادات للمبتدئين.

وأكدت غوغل أن الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، ما يعني احتمال مواجهة بعض المشكلات التقنية أثناء الاستخدام، مشيرة إلى أن المحاكاة صممت لأغراض الاستكشاف والترفيه، وليست بديلاً عن برامج التدريب الاحترافية أو أنظمة المحاكاة الجوية عالية الدقة.

وأضافت الشركة: إن وضع محاكاة الطيران يهدف إلى توفير تجربة ممتعة لاستكشاف التضاريس والمعالم الجغرافية من منظور جوي، مع إتاحة فرصة التحليق الافتراضي فوق مناطق مختلفة حول العالم بسهولة وسلاسة.

وتأتي هذه الميزة في إطار جهود غوغل لتطوير أدوات الاستكشاف الرقمي وجعلها أكثر تفاعلاً، بما يتيح للمستخدمين خوض تجارب افتراضية جديدة تجمع بين المعرفة والترفيه.