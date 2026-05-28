آبل تطلق ميزات صحية جديدة للكشف المبكر عن اضطرابات النوم والسمع

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل مجموعة من الميزات الصحية الجديدة لمستخدمي أجهزتها في الهند، في خطوة تعزز دور الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في مراقبة الحالة الصحية والكشف المبكر عن بعض الاضطرابات المرتبطة بالنوم والسمع.

وذكر موقع «TechCrunch» المتخصص بأخبار التكنولوجيا اليوم الخميس، أن الميزات الجديدة تشمل تنبيهات للكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم عبر ساعات «آبل ووتش»، إضافة إلى اختبار سمع منزلي من خلال سماعات «AirPods Pro»، بما يتيح وسائل أكثر سهولة لمتابعة المؤشرات الصحية اليومية.

وتعتمد ميزة رصد انقطاع النفس أثناء النوم على تحليل اضطرابات التنفس أثناء النوم باستخدام مستشعرات الحركة في الساعة الذكية، حيث تُجمع البيانات على مدى 30 يوماً لدراسة أنماط التنفس، وإصدار تنبيهات عند اكتشاف مؤشرات متكررة قد تدل على وجود انقطاع متوسط أو شديد في النفس.

كما تتيح الميزة للمستخدمين استخراج تقرير صحي مفصل بصيغة PDF عبر تطبيق «الصحة»، يتضمن بيانات اضطرابات التنفس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما يساعد الأطباء في تقييم الحالة بصورة أكثر دقة.

وفيما يتعلق بميزة اختبار السمع، تعتمد سماعات «AirPods Pro» على إصدار نغمات صوتية لقياس مستوى السمع بطريقة مشابهة للفحوصات الطبية التقليدية، إذ يستغرق الاختبار نحو خمس دقائق، قبل إنشاء مخطط سمعي رقمي يمكن حفظه داخل التطبيق الصحي ومشاركته مع الطبيب المختص.

وتعكس هذه الخطوة التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية ضمن مجال الرعاية الصحية الشخصية، حيث باتت التقنيات القابلة للارتداء تؤدي دوراً متزايداً في المراقبة الصحية والكشف المبكر عن الحالات التي قد تتطور تدريجياً دون أعراض واضحة.