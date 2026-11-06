دير الزور.. توزيع وحدات تصفية المياه المنزلية لدعم مرضى الكلى يستمر حتى الخميس القادم

دير الزور-سانا

تستمر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، بتوزيع وحدات تصفية مياه منزلية، على عدد من مرضى الكلى حتى الخميس القادم، وذلك بالتعاون مع منظمة “يداً بيد” للإغاثة والتنمية، وبهدف دعم هؤلاء المرضى لجهة توفير مياه نقية تناسب وضعهم الصحي وتخفف العبء المادي لشراء المياه المعدنية.

وأوضحت مديرة مديرية المخابر في الشركة آيات الحمادة في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الشركة بدأت بالتوزيع منذ يوم أمس الأربعاء، وتصل الكمية التي سيتم توزيعها إلى نحو 300 وحدة تصفية مياه منزلية تسهم في تصفية العكارة في الحالات الطارئة، مشيرة إلى أن التوزيع يجري وفق تقارير طبية تثبت حالة المستفيدين الصحية.

ولفتت الحمادة إلى أن أجهزة الفلترة جرى اختبارها على عيناتٍ من مياه نهر الفرات الخام قبل معالجتها، وأعطت نتائج إيجابية في إزالة العكارة، معربةً عن أملها بتوسيع نطاق المبادرة خلال الأيام القادمة لتشمل مناطق أخرى.

ومن المستفيدين من المبادرة، نوهت بدرية الحبيب بأهمية توزيع الأجهزة على مرضى الكلى لتخفيف معاناتهم بتخفيف عكارة المياه، وتكاليف شراء المياه النقية من السوق بشكلٍ دائم، كما أشار عبد القادر عطية من ذوي المستفيدين، إلى أهمية المبادرة وخاصة عند وجود عكارة في مياه الشرب خلال فترة الفيضانات.

وتشهد مياه نهر الفرات ارتفاعاً في مستويات العكارة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة وحدوث السيول، نتيجة انجراف الأتربة والرواسب إلى مجرى النهر، الأمر الذي يؤثر في عمليات معالجة المياه، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى توقف محطات الضخ والمعالجة مؤقتاً، ما يزيد من صعوبة تأمين المياه الصافية.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، أعلنت في 29 من الشهر الماضي إيقاف محطات ضخ مياه الشرب في ريف المحافظة الغربي بشكل مؤقت، ‏نتيجة ارتفاع مستويات العكارة في مياه نهر الفرات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها ‏المنطقة، وذلك تزامناً مع إجراءات احترازية شهدتها المحافظة حينها ‏شملت تعليق الدوام في المدارس وجامعة الفرات، بسبب الأحوال الجوية.