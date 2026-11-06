تحرير متعدد المسارات وترجمة تلقائية.. إنستغرام توسع مزايا «Edits»

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «ميتا» نسخة مخصصة لأجهزة الكمبيوتر من تطبيق «Edits» التابع لمنصة «إنستغرام»، والمخصص لتحرير مقاطع الفيديو القصيرة، في خطوة تهدف إلى توفير أدوات أكثر تطوراً لصناع المحتوى، والاستفادة من إمكانات الشاشات الكبيرة ولوحات المفاتيح والفأرة في عمليات التحرير.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني، في تقرير نشره أمس الخميس، أن النسخة الجديدة المتاحة لأجهزة ماك تتضمن مجموعة من أدوات التحرير المتقدمة، أبرزها الخط الزمني متعدد المسارات، والتحكم في الانتقالات باستخدام الإطارات الرئيسية، وعرض الموجات الصوتية لتسهيل عمليات القص الدقيقة، إضافة إلى مكتبة للموسيقا والمؤثرات الصوتية والبصرية المرخصة والمجانية، وأدوات لإنشاء الترجمات تلقائياً بلغات متعددة.

وتتيح النسخة مزامنة أنماط الصوت والنصوص المحفوظة في تطبيق الهاتف مع إصدار الكمبيوتر، فضلاً عن تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح أو استيرادها من برامج تحرير أخرى، وإضافة الخطوط الخاصة بالمستخدمين، بما يوفر مرونة أكبر في إنجاز مشروعات الفيديو.

كما تسمح بنشر المقاطع مباشرة من الكمبيوتر إلى منصة «إنستغرام»، مع إمكانية إضافة العلامات وتحديد المواقع، دون الحاجة إلى نقل الملفات إلى الهاتف لاستكمال التعديلات قبل النشر، وتدعم تصدير مقاطع الفيديو بالتنسيقين الأفقي والرأسي، وبدقة تصل إلى 4K، دون علامة مائية، ما يتيح استخدامها عبر منصات مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي «ميتا» إلى تعزيز حضورها في سوق تحرير الفيديو ومنافسة تطبيق «CapCut» التابع لشركة «بايت دانس»، والذي يوفر أدوات تحرير لأجهزة الكمبيوتر والهواتف.