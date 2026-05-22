غوغل تعزز خدماتها الصحية على أندرويد بأداة ذكية لعرض البيانات مباشرة على الشاشة الرئيسية

تواصل شركة غوغل تطوير منظومتها الصحية الرقمية عبر دمج خدمات «فيتبيت» داخل تطبيق Google Health، حيث بدأت مع تحديث الإصدار 5.0 في طرح أداة جديدة للشاشة الرئيسية تتيح للمستخدمين متابعة بياناتهم الصحية والرياضية بشكل أسرع وأكثر تفصيلاً.

ووفقاً لما أورده موقع India Today اليوم الجمعة، فإن الأداة الجديدة تتيح عرض ما يصل إلى ستة مؤشرات صحية مختلفة مباشرة على الشاشة الرئيسية، مثل عدد الخطوات، ومعدل نبض القلب، والسعرات الحرارية المحروقة ومستوى النشاط البدني، مع إمكانية تغيير حجمها بما يتناسب مع واجهة المستخدم.

وتتميز الأداة بإمكانية تحويل كل مؤشر إلى اختصار مباشر داخل التطبيق، بحيث يؤدي الضغط عليه إلى فتح الصفحة التفصيلية الخاصة به، إضافة إلى توفير زر لتحديث البيانات يدوياً إلى جانب التحديث التلقائي، بهدف تحسين دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها.

وأوضحت التقارير أن تحديث Google Health 5.0 بدأ بالوصول تدريجياً للمستخدمين منذ الـ 19 من أيار 2026، على أن يتم تعميمه على جميع الأجهزة المتوافقة بحلول الـ 26 من الشهر ذاته.

وتسعى غوغل من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدم في تتبع الصحة واللياقة، عبر توفير بيانات فورية ومباشرة على الشاشة الرئيسية دون الحاجة لفتح التطبيقات بشكل متكرر.