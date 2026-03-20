باحثون يطورون مستشعراً حيوياً بالبكتيريا للكشف عن ملوثات الغذاء

واشنطن-سانا

طور باحثون من جامعة رايس الأمريكية نظاماً جديداً لأجهزة الاستشعار الحيوية يعتمد على البكتيريا الحية للكشف عن مواد محددة في الغذاء والبيئة، في خطوة قد تسهم في تعزيز مراقبة سلامة الأغذية والكشف عن الملوثات.

وذكر موقع Phys.org العلمي أن هذا النظام يمثل بديلاً للأجهزة التقليدية التي تعتمد على بروتينات أو إنزيمات أو أجسام مضادة، والتي تتأثر بالعوامل البيئية مثل الحرارة والحموضة، ما يحد من كفاءتها واستقرارها.

وفي المقابل، يوفر النظام الجديد بديلاً يعتمد على بكتيريا قادرة على إنتاج إشارات كهربائية عند اكتشاف مواد معينة، مع ميزات تشمل قدرتها على العمل في بيئات مختلفة والنمو والتجدد.

وتمكن الباحثون من معالجة مشكلة تسرب الجزيئات الناقلة للإلكترونات في البيئات السائلة عبر تطوير مادة هلامية تحتوي على بوليمر طبيعي يعرف باسم “الكيتوزان”، وذلك وفق الدراسة التي نشرت في دورية Advanced Materials العلمية.

واختبر الباحثون النظام باستخدام بكتيريا نافعة معدلة للكشف عن مادة “ساكاسين بي” المستخدمة أحياناً كمادة حافظة في الأغذية، حيث أظهرت التجارب قدرتها على توليد إشارة كهربائية عند وجود المادة، بما في ذلك عند اختبارها في الحليب.

يذكر أن هذه التقنية قد تمهد لتطوير أجهزة استشعار حيوية تُستخدم في مراقبة تلوث المياه وفحص سلامة الأغذية والكشف عن المواد الكيميائية الضارة مستقبلاً.