مستشفى أرجنتيني يطلق برنامجاً علاجياً بالتانغو لمرضى باركنسون

بوينس آيرس-سانا

أطلق مستشفى “راموس ميخيا” في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس برنامجاً علاجياً مبتكراً يعتمد على رقصة التانغو، للمساهمة في تحسين الحالة الحركية والنفسية لمرضى باركنسون، وذلك بإشراف أطباء أعصاب ومدربين محترفين.

وذكرت صحيفة “إندبندنت عربية” أن البرنامج الذي انطلق قبل أكثر من 15 عاماً، يضم حالياً نحو 200 مريض يتلقون تدريبات منتظمة تهدف إلى تعزيز القدرات الحركية لديهم، والحد من الأعراض النفسية المرتبطة بالمرض، مثل الاكتئاب والعزلة الاجتماعية.

وأوضحت طبيبة الأعصاب نيليدا غاريتو أن التانغو بوصفه رقصة تعتمد على أنماط المشي الدقيقة، يساعد المرضى على استعادة السيطرة على حركتهم من خلال تمرينات حسية مدروسة، تعزز استراتيجيات التنقل وتسهم في التوازن.

من جهتها أشارت الطبيبة توموكو أراكاكي إلى أن تقنيات معينة داخل الرقصة، مثل “حركة الرقم ثمانية”، أثبتت فعاليتها في استعادة القدرة على المشي لدى بعض المرضى عند مواجهتهم مشكلة التوقف المفاجئ.

ويشارك المرضى في الجلسات إلى جانب شركاء أصحاء، ما يخلق بيئة اجتماعية داعمة، تحت إشراف راقصين محترفين مثل مانوكو فيرماني، الذي يعمل في البرنامج منذ عام 2011.

وأكد طبيب الأعصاب سيرخيو رودريغيز أن التقييمات الدورية للبرنامج كشفت عن تحسن ملحوظ في المهارات الحركية والإدراكية والتوازن لدى المشاركين، مشيراً إلى أن التانغو يتطلب تركيزاً عالياً في متابعة الإشارات الجسدية والإيقاعية، ما يعزز من نشاط الدماغ والوظائف الإدراكية.

وفي ختام كل جلسة، يسود جو من التصفيق والبهجة، في مشهد يعكس الأثر الإيجابي العميق الذي يمكن أن يحدثه الفن في حياة المرضى.