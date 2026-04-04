السعودية تسجل إنجازاً علمياً بإطلاق القمر الصناعي “شمس”

الرياض-سانا

سجلت السعودية إنجازاً علمياً جديداً بعد نجاحها بإطلاق القمر الصناعي “شمس” ضمن مهمة “آرتميس 2″، بهدف تسريع وتيرة الابتكار العلمي وترسيخ شراكات دولية نوعية، تسهم في تشكيل مستقبل الفضاء من أجل البشرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم السبت، “أن مهمة “آرتميس 2” تعد المرحلة الثانية من برنامج “آرتميس” الذي تقوده الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” بمشاركة دولية واسعة، هدفها إعادة الإنسان إلى محيط القمر للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، تمهيداً لمهمات مستقبلية نحو المريخ.

وتحمل المهمة طاقماً مكوناً من أربعة رواد فضاء في أول رحلة مأهولة تدور حول القمر، على متن مركبة “أوريون” التي يدفعها نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وهو أقوى مركبة إطلاق تم تشغيلها ضمن مهمة حتى الآن في تاريخ الفضاء.

ومن المقرر أن ينتقل القمر الصناعي “شمس” إلى مدار بيضاوي عالٍ (HEO)، يبعد عن الأرض مسافة تتراوح بين 500 كيلومتر إلى 70,000 كيلومتر تقريباً، يتيح تغطية واسعة لرصد تأثيرات النشاط الشمسي والإشعاعي، بما يعزز دراسات طقس الفضاء، ويوفر بيئة علمية متقدمة، ويدعم التطبيقات الحيوية المرتبطة به.

ويهدف القمر “شمس” إلى دراسة طقس الفضاء ورصد تأثيرات النشاط الشمسي والإشعاعي على الأرض عبر أربعة محاور علمية، تشمل الإشعاعات الفضائية، والأشعة السينية الشمسية، والمجال المغناطيسي للأرض، والجسيمات الشمسية عالية الطاقة، كما تسهم هذه المهمة في تعزيز موثوقية واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالفضاء، مثل الاتصالات والطيران والملاحة، من خلال توفير بيانات تمكّن الجهات المعنية من رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز أمن البنية التحتية التقنية التي يعتمد عليها العالم في حياته اليومية.