خبراء يحذرون: ارتفاع الحرارة في كأس العالم 2026 قد يصل مستويات خطيرة

لندن-سانا

حذر خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أن إجراءات السلامة الحالية المتعلقة بالحرارة لكأس العالم 2026 غير كافية، وقد تتجاوز المستويات الخطيرة وتعرض اللاعبين لخطر الإصابة بأضرار جسيمة، داعين إلى تطبيق إجراءات حماية أكثر قوة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن خبراء دوليين في مجالات الصحة والمناخ والأداء الرياضي ضموا أكاديميين بارزين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا وجهوا رسالة تفيد بأن توجيهات “الفيفا” لا تتماشى مع أحدث ما توصل إليه العلم ولا يمكن تبريرها”.



ودعا الخبراء إلى “تطبيق إجراءات حماية أقوى تشمل فترات راحة أطول للتبريد وبروتوكولات أكثر وضوحاً لتأجيل المباريات أو تعليقها في الظروف المناخية القاسية”.



ويتوقع أن تمثل الحرارة مشكلة في كأس العالم 2026 هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث حذر الباحثون من أن “درجات الحرارة في 14 من أصل 16 ملعباً مستخدماً قد تتجاوز المستويات الخطيرة”.

درجات الحرارة قد ترتفع لـ 40

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار في أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك بين 30 و35 درجة مئوية، ويمكن أن ترتفع إلى 40 درجة مئوية خلال فترات الحرارة الشديدة، وعند أخذ درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وقوة أشعة الشمس في الاعتبار يكون اللاعبون في هذه المدن المضيفة لكأس العالم أكثر عرضة لخطر التعرض لمستويات قصوى من الإجهاد الحراري على الجسم.



من جهتها، تؤكد الفيفا أنها “ملتزمة بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والجماهير والمتطوعين والموظفين، وأن المخاطر المتعلقة بالمناخ يتم تقييمها كجزء من تخطيط البطولة”.



ووفقاً للفيفا، فإنها وكجزء من التزامها برفاهية اللاعبين ستمنح فترات راحة إلزامية لمدة 3 دقائق للتبريد في كل شوط من كل مباراة في البطولة بغض النظر عن الظروف الجوية، كما ستوفر مقاعد مكيفة للطاقم الفني والبدلاء في جميع المباريات التي تقام في الهواء الطلق، كما أعلنت الفيفا عن اتخاذها إجراءات لحماية المشجعين في المباريات وتوفير زجاجات مياه مغلقة وتفعيل أنظمة تبريد إضافية في الملاعب تشمل مناطق مظللة وأنظمة رذاذ وحافلات تبريد.

وطالب الخبراء الفيفا بإجراء “إصلاحات عاجلة في نهجها بما في ذلك تأخير أو تأجيل المباريات التي تتجاوز درجة حرارتها 28 درجة مئوية، وفترات راحة أطول للتبريد لا تقل عن 6 دقائق، ومرافق تبريد محسنة للاعبين وتحديثات منتظمة للإرشادات بناء على أحدث العلوم”.



ومن المتوقع أن تلعب الظروف الجوية القاسية دوراً في كأس العالم 2026 فالحرارة الشديدة والعواصف الرعدية وتلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات كلها سمات صيفية سائدة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستقام البطولة.

ويكشف تحليل جديد من منظمة “إسناد الطقس العالمي” أن اللاعبين والمشجعين يواجهون خطراً أكبر بكثير من الحرارة والرطوبة الشديدة في البطولة، مقارنة بكأس العالم 1994 في نفس القارة.