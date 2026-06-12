تلغرام يعيد دعم Wear OS بعد 5 سنوات ويطلق تطبيقاً جديداً للساعات الذكية

موسكو-سانا

أعلنت منصة المراسلة “تلغرام” عن إعادة دعمها لنظام Wear OS بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك من خلال إطلاق تطبيق جديد مخصص للساعات الذكية، في خطوة تهدف إلى توسيع تجربة الاستخدام على مختلف الأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب تقرير لموقع “9to5Google” المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فقد شمل التحديث الأخير إطلاق تطبيقات مخصصة لكل من ساعات “آبل ووتش” وWear OS، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمة على ساعات “بيكسل ووتش” من “غوغل” و”غالاكسي ووتش” من “سامسونغ” للمرة الأولى ضمن هذا النظام.

ويوفر التطبيق الجديد على Wear OS إمكانية الوصول إلى المحادثات بشكل كامل، إضافة إلى إرسال واستقبال الرسائل الصوتية، إلى جانب وظائف مثل كتم المحادثات وتثبيتها، مع الإشارة إلى أن بعض الميزات مثل مشاركة الموقع وإرسال الملصقات لا تزال غير متاحة على هذا الإصدار حتى الآن.

كما ستعمل التحديثات القادمة على توحيد المزايا بين نظامي أندرويد وiOS، في وقت تواصل فيه المنصة إدخال تحسينات إضافية تشمل تنسيق النصوص في البوتات، ودعم الروابط داخل الاستطلاعات، وإمكانية فتح الروابط في المتصفح الخارجي عند الحاجة.

ويعكس هذا التحديث توجه “تلغرام” نحو تعزيز حضورها على الأجهزة القابلة للارتداء، وتوسيع نطاق خدماتها لتوفير تجربة استخدام أكثر تكاملاً ومرونة عبر مختلف المنصات الذكية.