واتساب يختبر ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة بالذكاء الاصطناعي عبر عدة محادثات

e5d9253e ba96 4faf 9f25 667868a770cf واتساب يختبر ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة بالذكاء الاصطناعي عبر عدة محادثات

واشنطن-سانا

تعمل شركة «ميتا» على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق «واتساب»، عبر تطوير ميزة جديدة تتيح إنشاء ملخصات للرسائل غير المقروءة عبر عدة محادثات في وقت واحد، في خطوة تهدف إلى تسهيل متابعة المحادثات ذات الحجم الكبير.

ووفقاً لما ذكره موقع WABetaInfo المتخصص في رصد التحديثات التجريبية للتطبيقات أمس الأربعاء، تتضمن النسخة التجريبية من «واتساب» ميزة جديدة تتيح ظهور زر «الحصول على ملخص» أعلى تبويب المحادثات عند استخدام فلتر الرسائل غير المقروءة.

وتعتمد الميزة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات مختصرة للمحادثات، بما يمكّن المستخدم من الاطلاع على أبرز محتوى الرسائل دون الحاجة إلى قراءتها كاملة، الأمر الذي يسهم في تسريع متابعة الدردشات المتعددة.

ويعمل التطبيق على تطوير هذه الخاصية ضمن إطار «المعالجة الخاصة»، بهدف إنشاء ملخصات تحافظ على خصوصية المستخدم أثناء معالجة البيانات.

وتشير المعلومات إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير، مع توقعات بإتاحتها لاحقاً لمستخدمي النسخ التجريبية قبل طرحها بشكل رسمي، في إطار توجه متزايد لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

