نموذج روسي قائم على الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة استخراج النفط

موسكو-سانا

ابتكر باحثون روس نموذجاً جديداً يعتمد على تقنيات التعلم الآلي، يتيح تحديد خصائص النفط أثناء عملية الاستخراج بدقة تصل إلى 90 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، من خلال حساب أكثر دقة للتوتر السطحي بين السوائل داخل الصخور المسامية.

ووفقاً لما أورده موقع روسيا اليوم، أمس الثلاثاء، طور علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد الفيزياء الحرارية العالية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومركز “تيومين” العلمي للنفط، نموذجاً يسرّع تحديد الملوحة المثلى للمياه، وتركيب الغاز في الحقول النفطية، وهي عمليات كانت تستغرق وقتاً طويلاً بالأساليب التقليدية.

وأوضح المدير التنفيذي في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، نيكولاي كوندراتيوك، أن النماذج السابقة كانت تسجل هامش خطأ يصل إلى 40 بالمئة، فيما كانت الاختبارات المخبرية تمتد لأشهر وتتكبد تكاليف مرتفعة، في حين يسهم النموذج الجديد في رفع دقة التوقعات وتسريع العمليات عبر خوارزميات متقدمة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في تقنيات حقن ثاني أكسيد الكربون داخل الطبقات الصخرية، حيث أظهرت الاختبارات الأولية نتائج إيجابية، مع خطط لتوسيع استخدامه ليشمل النفط الثقيل ودراسة سلوك السوائل في البنى النانوية.

ويأتي هذا الابتكار ضمن جهود تطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، ورفع مستوى الاستفادة من الموارد النفطية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.