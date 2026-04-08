أدوبي تكشف عن “Student Spaces”.. منصة ذكية مجانية لدعم الطلاب وتعزيز التعلم الرقمي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أدوبي” الأمريكية المتخصصة في البرمجيات إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحمل اسم “Student Spaces”، موجهة لدعم الطلاب في إعداد المواد الدراسية، وتبسيط عملية التعلم، في خطوة تعزز المنافسة مع منصات تعليمية رقمية مماثلة.

وتهدف الأداة إلى تمكين المستخدمين من إنشاء عروض تقديمية وبطاقات تعليمية واختبارات قصيرة اعتماداً على مصادر متعددة، تشمل ملفات PDF، والمستندات والروابط والملاحظات.

ووفقاً لما أورده موقع “تك كرانش” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، تتيح “Student Spaces” استخدام أنواع مختلفة من الملفات مثل Docs وPowerPoint وExcel، إضافة إلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد، لإنتاج محتوى تعليمي متنوع، بما في ذلك الخرائط الذهنية والبودكاست والعروض القابلة للتعديل عبر تطبيق “أدوبي إكسبريس”.

كما توفر الأداة إمكانية إعداد أدلة دراسية وتنظيم المسارات التعليمية، إلى جانب مساعد ذكي يعتمد على تحليل المستندات المرفوعة للإجابة عن استفسارات المستخدمين بدقة، ما يسهم في تقليل نسبة الأخطاء.

وأوضحت “أدوبي” أن تطوير الأداة جاء بعد اختبارها بمشاركة نحو 500 طالب من جامعات مرموقة، بينها هارفارد وكاليفورنيا بيركلي وبراون، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتلبية احتياجات الطلبة.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى منافسة أدوات أخرى في المجال مثل Google NotebookLM وGoodnotes وTurbo AI، مع إتاحة “Student Spaces” مجاناً ودون الحاجة إلى تسجيل دخول، ما يتيح للطلاب استخدامها بشكل فوري.