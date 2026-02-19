العثور على تمثال طيني عمره 7500 عام في رومانيا

بوخارست-سانا

اكتشف علماء آثار في وسط رومانيا تمثالاً طينياً صغيراً يعود إلى نحو 7500 عام، وذلك خلال حفريات أُجريت قرب مدينة سفانتو جورجي، في موقع مستوطنة تعود إلى العصر الحجري الحديث، ما يعزز فهم الممارسات الطقوسية للمجتمعات الزراعية المبكرة في المنطقة.

وبحسب ما أورده موقع «Greek Reporter» المتخصص بالشأن اليوناني والآثار والتاريخ، عُثر على التمثال خلال أعمال تنقيب سبقت مشروع تمديد توصيلات كهربائية قرب ملعب «سيبسي أرينا»، حيث تحوّلت الحفريات الروتينية إلى اكتشاف أثري مهم مع ظهور القطعة في التربة.

وينتمي التمثال إلى ثقافة «ستارتشيفو-كريش» الزراعية، التي انتشرت بين عامي 5800 و5500 قبل الميلاد، وأسهمت في نشر الزراعة في منطقة البلقان وحوض الكاربات، وقد وثّق الباحثون في الموقع بقايا منازل وفخاراً وطيناً محروقاً وفحماً، ما يشير إلى وجود مستوطنة مستقرة.

ويبلغ ارتفاع التمثال نحو ستة سنتيمترات، وصُنع من طين ممزوج بالقش والرمل، ثم أُحرق بدرجات حرارة مرتفعة، ما أكسبه لوناً أحمر قرميدياً، ويصوّر التمثال هيئة أنثوية بذراعين ممدودتين، مع ملامح وجه بسيطة تتضمن عينين على شكل حرف V وأنفاً بيضاوياً صغيراً، إضافة إلى ما يُعتقد أنه تسريحة شعر مرفوعة.

وتوفر مثل هذه القطع نافذة مباشرة للتعرف على معتقدات، وحياة المزارعين الأوائل في المنطقة.