أنثروبيك تطلق ميزة تتيح لـ”كلود” تنفيذ مهام مباشرة على الحاسوب

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق ميزة جديدة تمكّن روبوت الدردشة “Claude” من التحكم بالحاسوب مباشرة لتنفيذ مهام متعددة، في خطوة تعكس تطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من الاستقلالية.

ووفقاً لما أورده موقع CNET التقني المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح الميزة للمستخدمين ضمن اشتراكات محددة تنفيذ مهام مثل إدارة الملفات، واستخدام التطبيقات والبحث عبر التكامل مع خدمات مختلفة.

وأوضحت الشركة أن “Claude” يمكنه العمل من خلال الربط مع تطبيقات مثل Google Calendar وSlack، أو عبر محاكاة استخدام لوحة المفاتيح والفأرة لتنفيذ أوامر مباشرة كفتح البرامج وتصفح الإنترنت.

وبيّنت أنثروبيك أن النظام يطلب إذن المستخدم قبل تنفيذ أي مهمة مع إمكانية إيقافه في أي وقت، مشيرةً إلى أن الميزة متاحة حالياً على أجهزة macOS ضمن خطط مدفوعة، ولا تزال في مرحلة تجريبية.

ويأتي هذا التطور في ظل توجه متزايد نحو تطوير “وكلاء أذكياء” قادرين على تنفيذ المهام بشكل مستقل، وسط تحذيرات من مخاطر أمنية محتملة تستدعي تعزيز إجراءات حماية البيانات.