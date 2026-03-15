شركة Spotify تطلق ميزة جديدة للتحكم في توصيات الموسيقا

استوكهولم-سانا

أعلنت شركة Spotify السويدية إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “ملف تعريف الذوق”، تهدف إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في نوعية الموسيقا، والتوصيات التي تظهر لهم داخل التطبيق.

ووفقاً لموقع تك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح الميزة للمستخدمين مراجعة بيانات الاستماع الخاصة بهم، وتعديل تفضيلاتهم الموسيقية، وطلب المزيد أو أقل من أنواع موسيقية معينة، للحصول على اقتراحات أكثر دقة.

ويأتي إطلاق هذه الميزة استجابة لملاحظات عدد من المستخدمين الذين واجهوا صعوبة في الحصول على توصيات دقيقة، وخاصة عند مشاركة الحساب مع أفراد العائلة أو الأطفال، ما قد يؤثر في طبيعة الاقتراحات وتقارير Spotify Wrapped السنوية.

ومن المقرر إطلاق الميزة بشكل تجريبي لمشتركي Premium في نيوزيلندا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يجري توسيعها لاحقاً، لتشمل أسواقاً أخرى حول العالم.

وتعد Spotify شركة تكنولوجيا سويدية متخصصة في خدمات بث الموسيقا والبودكاست عبر الإنترنت، تأسست عام 2006، وتعد من أكبر منصات بث الموسيقا في العالم، حيث تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ملايين الأغاني، والبرامج الصوتية عبر الإنترنت، مع تقديم توصيات موسيقية مخصصة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل تفضيلات المستمعين.