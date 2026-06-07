قهوة وسط عالم النمل.. مقهى تايلاندي يحوّل الحشرات إلى تجربة علمية حيّة تفاعلية

بانكوك-سانا

افتتح شاب تايلاندي في العاصمة بانكوك مقهى غير تقليدي يقدم لزواره تجربة فريدة تجمع بين احتساء القهوة ومشاهدة عالم النمل عن قرب، عبر حاويات زجاجية شفافة تتيح متابعة سلوك الحشرات الدقيقة وأنظمتها الاجتماعية المعقدة.

وذكرت قناة “ناشون تي في” التايلاندية اليوم الأحد، أن الشاب كارن رومياساي، المعروف بشغفه بتربية النمل منذ نحو 20 عاماً، ومؤسس صفحة “تربية النمل في تايلاند” على فيسبوك، حوّل فكرته إلى مساحة تعليمية تدمج بين الضيافة والعلم، حيث يعرض داخل المقهى أنواعاً متعددة من النمل ضمن أنظمة زجاجية تحاكي بيئتها الطبيعية.

ويتيح التصميم الداخلي للمقهى للزوار مشاهدة تفاصيل دقيقة من حياة النمل، بما في ذلك نقل الغذاء وبناء الأنفاق وتنظيم المستعمرات، في مشهد يهدف إلى إبراز الجانب الاجتماعي الذكي لهذه الكائنات بدلاً من النظر إليها كحشرات مزعجة فقط.

ويقدّم المقهى نفسه كمساحة تعليمية تفاعلية، يشرح فيها صاحبه أسس تربية النمل، بدءاً من اختيار الملكة وحتى إدارة المستعمرات وتوفير الظروف المناسبة لاستمرارها، في تجربة تسعى إلى الجمع بين المعرفة والترفيه وإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والعالم الحشري.