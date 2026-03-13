تحديث جديد في ساعات أندرويد الذكية يعزز عرض معلومات الطقس

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على تطوير تجربة استخدام الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS، عبر تصميم جديد لعرض معلومات الطقس مباشرة على شاشة الساعة، بما يتيح للمستخدمين متابعة التوقعات الجوية بسرعة ووضوح أكبر دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

وذكر موقع Android Authority التقني أن التحديث المرتقب يتضمن واجهة جديدة لعرض حالة الطقس داخل تطبيق Google Gemini على الساعات الذكية، حيث يقدم التصميم طريقة أكثر تنظيماً لعرض البيانات بما يتناسب مع حجم شاشة الساعة الصغيرة.

ويتضمن التصميم الجديد شبكة عرض منظمة لدرجات الحرارة وتوقعات الطقس اليومية، إضافة إلى إمكانية إخفاء بعض التفاصيل لتوفير مساحة أكبر على الشاشة، إلى جانب استخدام أيقونات محسّنة توضح حالة الطقس مثل الأمطار أو الغيوم بصورة أسرع وأسهل للفهم.

كما يتيح التحديث للمستخدمين معرفة احتمالية هطول الأمطار ضمن التوقعات اليومية، مع إمكانية التبديل بسهولة بين وحدتي قياس الحرارة المئوية والفهرنهايت مباشرة من الساعة.

وترى الشركة أن هذا التحديث يهدف إلى تقديم عرض بصري مبسط وسريع للمعلومات، ما يساعد المستخدمين على معرفة حالة الطقس خلال ثوانٍ قليلة من خلال ساعتهم الذكية.