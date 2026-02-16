مراجعة علمية واسعة تؤكد عدم تأثر التركيز بالصيام المعتدل

فيينا وويلينغتون-سانا

أظهرت دراسة علمية شاملة أن الصيام المعتدل لا يؤثر بصورة ملحوظة في الأداء الذهني والتركيز لدى البالغين الأصحاء.

وشملت الدراسة مراجعة تحليلية لـ 71 بحثاً مستقلاً، ضمت نحو 3500 مشارك، وتضمنت أكثر من 200 اختبار لقياس الأداء المعرفي خلال الفترة الممتدة بين عامي 1958 و2025، وفق ما أورده موقع «ScienceAlert» العلمي.

وبينت النتائج عدم وجود فروق تذكر في اختبارات الانتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية، مثل التخطيط واتخاذ القرار، بين الأشخاص الذين خضعوا لصيام متقطع معتدل، يشبه نمط الصيام في شهر رمضان المبارك، وأولئك الذين تناولوا الطعام بصورة اعتيادية.

وعزا الباحثون ذلك إلى التحول الأيضي الذي يحدث بعد نحو 12 ساعة من الصيام، حيث ينتقل الجسم من استخدام الغلوكوز إلى الدهون لإنتاج الأجسام الكيتونية التي تغذي الدماغ بكفاءة، وهي آلية تكيفية ساعدت الإنسان تاريخياً على الحفاظ على قدرته على العمل والتفكير خلال فترات نقص الغذاء، كما يرتبط الصيام بتحسين حساسية الأنسولين وتنشيط عملية «الالتهام الذاتي» المرتبطة بتجدد الخلايا.

في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن الأطفال والمراهقين قد يتأثرون بصورة أكبر عند تخطي الوجبات، كما قد ينخفض مستوى اليقظة في أوقات متأخرة من اليوم، إضافة إلى ظهور بعض التأثيرات عند التعامل مع مهام تتضمن إشارات مرتبطة بالطعام.

وخلصت الدراسة إلى أن الصيام لساعات لا يعني بالضرورة تراجع الأداء العقلي لدى معظم البالغين الأصحاء، مع التأكيد على أن الصيام قد لا يكون مناسباً لبعض الفئات التي تعاني حالات صحية خاصة، ما يستدعي استشارة المختصين عند الحاجة.

يذكر أن الدراسة أجراها الباحثان كريستوف بامبرغ من جامعة باريس لودرون في سالزبورغ بالنمسا، وديفيد مور من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا.